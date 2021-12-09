HDP'li Paylan'dan iktidara: Bütçe görüşmeleri devam ediyor, gelin ihtiyaç sınırına kadar doğal gazı ücretsiz yapalım

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçe görüşmelerinin devam ettiğinin altını çizerek, "İhtiyaç sınırına kadar doğal gazı ücretsiz yapalım, sosyal tarifeye geçelim" önerisini yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Doğal gaz altyapısı olan bölgelerde, ısınma yardımının doğal gaz desteği şeklinde sunulması konusundaki çalışmalarımız da devam etmektedir” yanıtına ilişkin olarak Paylan, "Bu kış geçtikten sonra mı bu durumu hayata geçireceksiniz? Şimdi değilse ne zaman?" değerlendirmesini yaptı.

"Isınma yardımının doğal gaz desteği şeklinde sunulması konusundaki çalışmalarımız devam etmekte"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Paylan’ın “Havamızı kirletmek, kirli kömür yardımı yapmak yerine neden asgari bir metreküp belirleyip bir doğal gaz yardımı yapmıyorsunuz, böyle bir vizyonunuz yok?” sorusuna, “İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılan kömürlerin tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ‘Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği’nde belirtilen kriterlere uygun nitelikte kömürler olup ilgili mevzuattaki kriterleri sağlamayan kömürler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından kabul edilmemektedir Ayrıca doğal gaz altyapısı olan bölgelerde, ısınma yardımının doğal gaz desteği şeklinde sunulması konusundaki çalışmalarımız da devam etmektedir” yanıtını verdi.

"İhtiyaç sınırına kadar doğal gaz ve elektrik ücretsiz olarak sağlanmasına dair" önergelerinin reddedildiğini hatırlatan Paylan, "Zor bir kış bekliyor vatandaşlarımızı. Elektrik, su, doğal gaz, internet gibi faturaların toplamı en az bin TL’yi buluyor. Bu noktada bizim önerimiz, doğal gazın ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz sağlanmasını önerdik. İhtiyaç sınırı aşan hanelerde de artan oranlı fiyatlanmasını önerdik. Böylece dar gelirli yurttaşlarımız ihtiyaç sınırına kadar olan doğal gazı ücretsiz alsın dedik. Bu önergemiz reddedildi." diye konuştu.

"Şimdi değilse ne zaman?"

T24'e konuşan Paylan, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuda çalışmaları olduğunu söyledi ama kış başladı. Yurttaşlarımız şu anda kombilerini çalıştıramıyorlar. En azından bu teklifi bütçeye koyalım, bununla ilgili kaynak koyalım dedik. Bu önergemizi reddettikleri halde bana sosyal bir tarife çalıştıklarını söylediler. Ben de onlara soruyorum. Şimdi değilse ne zaman? Bu kış geçtikten sonra mı bu durumu hayata geçireceksiniz? Bütçe görüşmeleri devam ediyor, bunun kaynağını koyalım. İhtiyaç sınırına kadar doğal gazı ücretsiz yapalım, sosyal tarifeye geçelim." çağrısını yaptı.

HDP Ekonomi Kriz Masası olarak hazırlanan "Acil Ekonomik Tedbirler Paketi"nde de şunlar önerilmişti: 1- Elektrik, su, doğalgaz ve internet tüm hanelere ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz sağlansın.

2- Çiftçilerin tarlasına gübre atabilmesi için bütçeye kaynak eklensin.

3- Asgari Ücret vergi dışı bırakılsın.

4- Üniversite öğrencilerine karşılıksız aylık 2.000 TL burs sağlansın.

5- Esnafın banka ve vergi borçları faizsiz uzun vadeli yapılandırılsın.

6- Geliri olmayan tüm yurttaşlarımıza aylık 2.000 TL Asgari Gelir sağlansı

"Suçlarını yarattığı provokasyonlarla örtmeye çalışan bir bakanla karşı karşıyayız"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasının ardından TBMM'de kavga çıktı

Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yumruklu kavgaya ilişkin olarak Paylan şunları söyledi:

"Dün geleneksel Süleyman Soylu günlerinden birini yaşadık. Nasıl ki milleti sokakta geriyorsa, kutuplaştırıyorsa, kamplaştırıyorsa Meclis’te de her yıl bir gerilim yaşıyoruz maalesef. Hatta yumruklaşmaya kadar varıyor. Oysa Meclis’teki diğer bakanlıkların hiçbirinde olmuyor bu durum. Suçlarını yarattığı provokasyonlarla örtmeye çalışan bir bakanla karşı karşıyayız. Sorduğumuz hiçbir soruya cevap veremedi. Meclis bir hesap verme yeridir. Siz 10 bin dolar siyasetçi kim dedik, Sezgin Baran Korkmaz’la görüşme yaptın mı dedik, uyuşturucuyla ilişkilerini sorduk, hiçbirine cevap vermedi, hamaset yaptı, Meclis’i gerdi, kavga çıkardı her yıl yaptığı gibi"