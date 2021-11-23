HDP’li Paylan’dan, Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz’a ‘terörist’ tepkisi: Tarafsızlığınızı kaybetmiş oldunuz

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün yaşanan “terörist” tartışmasını hatırlatarak Komisyon Başkanı AKP’li Cevdet Yılmaz’a “Bir Sayın MHP milletvekili eş genel başkanımıza, okumaktan hicap duyacağım ifadeler kullandı. İşlem yapmanız çağrısını yaptım, ‘benim yapabileceğim bir şey yok’ dediniz. Tarafsızlığınızı kaybetmiş oldunuz” dedi. Yılmaz ise “Yapmam gerekenleri yaptım. Ama Genel Kurul’daki disiplin hükümlerini uygulama gibi bir yetkim yok” karşılığını verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Dün HDP milletvekilleri ve MHP milletvekilleri arasındaki “terörist” tartışması yaşanmış, gerginliğin tırmanması üzerine, komisyon çalışmalarına ara verilmişti. Bugün, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun komisyondaki sunumundan önce milletvekilleri usul üzerinde söz aldı.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, şunları söyledi:

“Dün, her yıl olduğu gibi geleneksel Süleyman Soylu günü, hadiseli günü yaşadık. Biz bu ülkenin vekilleri olarak, birbirimizin yalnızca siyasi rakibiyiz; ama hepimiz bu milleti temsil ediyoruz. Birbirimizin rakibiysek, birbirimize saygı göstermemiz gerekir. Özellikle de eş genel başkanlara, genel bakanlara saygı göstermek.

Bir Sayın MHP’li milletvekili eş genel başkanımıza burada benim okumaktan hicap duyacağım haya edeceğim ifadeler kullandı. Bununla ilgili sizden işlem yapmanız çağrısını yaptım sayın başkan. Siz ‘benim yapabileceğim bir şey yok’ dediniz. Bakın Sayın Başkan bu konuda tarihi bir hata yaptığınızı düşünüyorum. Eğer ki bu tutanaktaki, Eş Genel Başkanım Selahattin Demirtaş’a karşı yapılan bu ifadeleri böyle bırakırsanız ki bıraktınız, bu düzey bizim çıtamız olur. Yarın herhangi bir eş genel başkana karşı yapılacak benzer ifadelerle ilgili hiçbir şey yapamazsınız Sayın Başkan. Sayın başkan bu duruşunuzla tarafsızlığınızı kaybetmiş oldunuz bu bir. İkinci Meclis’i bu düzeye düşürdünüz. Ve bundan sonra olabilecek her bu tip ifade bu düzeye inemeyeceği için şu aşağılık düzeye inemeyeceği için bundan sonra olacak her türlü ifadeyi de yutmak zorunda kalacaksınız. Size tekrar çağrımdır. Tutanaklardaki bu ifadelere göre, işlem yapmanızı öneriyorum sayın başkan."

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz da “Ben hiçbir şey yapamam’ demedim ilave bir şey yapamam anlamında söyledim. ‘Yapmam gerekeni yaptım’ dedim” karşılığını verdi.

Paylan’ın “Ne yaptınız” sözlerine karşılık olarak Yılmaz, şunları söyledi:

“Herkesin bütün konuşmacıları temiz bir dil kullanmaya kaba yaralayıcı bir dil kullanmamaya davet ettim… Gerektiği yerde ara verdim… Benim elimdeki imkanlar çerçevesinde yapabileceğim ne varsa yaptım. Ben grup sözcülerini topladım onlarla sizde dahil istişareler yaptım…Yapmam gerekenleri yaptım ama ben Genel Kurul’daki disiplin hükümlerini uygulama gibi bir yetkim yok… ‘Bundan sonra yönetemezsiniz, uyamazsınız’ gibi sözlerinize kesinlikle katılmıyorum.”

"Kardeşim ben sana bir tane vurdum sen bana niye iki tane vuruyorsun"

AKP Ankara Milletvekili Orhan Yeğin de “Herkesin tarzı farklıdır…bir defa siz başlatmadınız mı yani bir tartışmada ilk vuran siz olursanız şöyle deme hakkınız yok, ‘kardeşim ben sana bir tane vurdum sen bana niye iki tane vuruyorsun.’ Açmayacaksınız o yolu…Kimse burada gelen bakanlara bürokratlara biz her şeyi söyleyelim onlar atanmışlar biz seçilmişiz oturduğu yerde sussunlar böyle bir şey böyle bir dünya yok” dedi.

"HDP’li vekil arkadaşlarımız bizi zorlayabildiği kadar zorluyor"

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise “Bilhassa HDP’li vekil arkadaşlarımız bizi karşı taraftan zorlayabildiği kadar zorluyorlar. Hassas dengeler üzerinde bayağı bir üzerimize geliyorsunuz… Biz de bu noktaya gelsin istemeyiz… Gelin bazı noktalarda sınırlarımız belli olsun. Herkes sınırları içinde kalsın” diye konuştu.

"En azından kınayın"

Paylan ise şunları söyledi:

“Yedi yıldır ben burada böyle bir olay görmedim, yedi yıldır hep bir düzeyde bu Komisyon çalışmalarını sürdürdü, bu bir. İkincisi, yedi yıldır ben bu Komisyonda böyle aşağılık küfürler duymadım, hele hele bir Eş Genel Başkana karşı küfür edilmesi… Size tekrar çağrımdır, bu tür ifadeleri konusunda geri adım atmadı Olcay Kılavuz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu da geri adım atmadı, bunları sahipleniyor ama burada size düşen görev, bu ifadeleri en azından kınamaktır Sayın Başkan.”