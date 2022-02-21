HDP'li Paylan'dan Bakan Nebati'ye: Sabit kur sistemine mi geçtiniz, doları sabit tutmak için kamu bankaları üzerinden kaç milyar dolar sattınız?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, "Sabit kur sistemine mi geçtiniz, doları sabit tutmak için kamu bankaları üzerinden kaç milyar dolar sattınız?" sorusunu yöneltti.

Paylan, Bakan Nebati'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Resmî olarak 'dalgalı kur rejiminde' olmamıza rağmen, dolar kurunu bilinmedik yöntemlerle yaklaşık iki aydır 13,60 TL civarına sabitlediniz. Geçtiğimiz günlerde Londra'da bankacılara 'döviz kurunun sabit kalacağı' yönünde bir taahhütte bulunduğunuz da basına yansıdı. 'Dolara müdahale etmiyoruz' açıklamalarınıza rağmen, doların sizin tarafınızdan arka kapı operasyonlarıyla sabit tutulduğuna dair kesin bir kanaat bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Paylan'ın Bakan Nebati'ye sorduğu sorular şöyle:

Bu bağlamda,