HDP'li Paylan'dan Bakan Nebati'ye: Sabit kur sistemine mi geçtiniz, doları sabit tutmak için kamu bankaları üzerinden kaç milyar dolar sattınız?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, "Sabit kur sistemine mi geçtiniz, doları sabit tutmak için kamu bankaları üzerinden kaç milyar dolar sattınız?" sorusunu yöneltti.
Paylan, Bakan Nebati'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Resmî olarak 'dalgalı kur rejiminde' olmamıza rağmen, dolar kurunu bilinmedik yöntemlerle yaklaşık iki aydır 13,60 TL civarına sabitlediniz. Geçtiğimiz günlerde Londra'da bankacılara 'döviz kurunun sabit kalacağı' yönünde bir taahhütte bulunduğunuz da basına yansıdı. 'Dolara müdahale etmiyoruz' açıklamalarınıza rağmen, doların sizin tarafınızdan arka kapı operasyonlarıyla sabit tutulduğuna dair kesin bir kanaat bulunmaktadır." ifadesini kullandı.
Paylan'ın Bakan Nebati'ye sorduğu sorular şöyle:
Bu bağlamda,
- Sabit Kur Sistemine mi geçtiniz?
- Doları hangi mekanizma ile sabit tutuyorsunuz?
- Berat Albayrak’ın sabit kur denemesinin, 128 milyar dolar satmasına rağmen çöktüğünü unuttunuz mu?
- Londra’daki bankacılara neye güvenerek doların sabit kalacağı taahhüdünü verdiniz?
- Merkez Bankası’nın net rezervleri eksideyken “Sabit Kur Sistemi”ni nasıl sürdüreceksiniz?
- Doları sabit tutmak için kamu bankaları üzerinden kaç milyar dolar sattınız?
- Kur garantili mevduat sisteminden gelen dolarları arka kapıdan satarak doları nereye kadar 13,60 TL’de tutabileceğinizi zannediyorsunuz?