HDP’li Paylan'dan Bakan Nebati’ye Einstein'ın sözü üzerinden gönderme: Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçları beklemek ancak aptalların işidir, aptallık etmeyin

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Enflasyonu er geç alaşağı edeceğiz” ifadesiyle ilgili “Nasıl edeceksiniz? Einstein’ın meşhur bir lafı vardır. ‘Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçları beklemek ancak aptalların işidir.’ Sayın Nebati, aptallık etmeyin. ‘Faiz sebep enflasyon sonuç’ dediniz. Faizi 19’dan 14’a düşürdünüz. Ne oldu? Enflasyon yüzde 19’du, TÜİK’in rakamlarına göre bile yüzde 61’e yükseldi. Demek ki faiz sebep enflasyon sonuç değilmiş” dedi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM’de yaptığı basın toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yaptı.

“Nebati’nin gözlerindeki ışık patron karlarını parlattı”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Gözlerime bakın, gözlerimdeki ışığı görüyor musunuz” sözlerini anımsatan Paylan, şöyle konuştu:

“Aradan aylar geçti o gözlerdeki ışık kimleri aydınlattı, kimleri karanlığa düşürdü, gelin bakalım. Sayın Nebati ‘ekonomi yüzde 11 büyüdü’ diyor, ben de soruyorum kimi büyüttünüz. Sayın Nebati bankaların karlarını büyüttü. Geçtiğimiz yılın iki ayında 9 milyar kazanan bankaların karı tam 39 milyara yükseldi. Sayın Nebati’nin gözlerindeki ışık bankaların karlarını aydınlattı. 250 euroya işçi çalıştırıp karlarına kar katan şirket karlarını büyüttü Sayın Nebati’nin gözlerindeki ışık. Sayın Nebati’nin gözlerindeki ışık, patronların karlarını parlatırken yurttaşlarımızın alım gücünü bitirdi” dedi.

“İki Türkiye gerçeği var”

Enflasyonla mücadele edilmediğini söyleyen Paylan, “Çarşıda pazarda yangın var ama Sayın Nebati’nin umurunda değil, Sayın Cumhurbaşkanı’nın umurunda değil. Sayın Cumhurbaşkanı manda yoğurdu yiyor, üstüne tanesi beş lira olan hurmadan altı tane koyuyor, kestane balı da koyuyor ve bunları afiyetle yiyor ve utanmadan ekmek kuyruğunda bekleyen, yağ kuyruğunda bekleyen, et kuyruğunda bekleyen yurttaşlarımıza söyleyebiliyor. İki Türkiye gerçeği var. Bir Türkiye hurmalı, manda yoğurtlu kestane ballı beslenirken diğer Türkiye kuyruklarda bekliyor” dedi.

“Faiz sizin gündeminizden çıkabilir ama vatandaşın gündeminde”

Bakan Nebati’nin faizin gündemden çıktığı yönündeki açıklamasına tepki gösteren Paylan, “Faiz gündemden çıktı diyor. Sizin için çıkabilir ama vatandaşın gündeminde. Siz bu saçma, ucube kur garantili mevduat sistemine girdiğinizde bankalardaki faiz yüzde 20’ydi. Şimdi kredi faizleri yüzde 25-30’a çıkmış durumda. Vatandaş fahiş faizler ödüyor. Siz farkında değilsiniz. Siz yandaşlarınıza düşük faizli krediler çıkarıyorsunuz ama vatandaş için faiz gündemden çıkmadı” dedi.

“Sayın Nebati aptallık etmeyin”

Bakan Nebati’nin “Enflasyonu er geç alaşağı edeceğiz” sözlerini de değerlendiren Paylan, “Nasıl edeceksiniz? Einstein’ın meşhur bir lafı vardır. ‘Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçları beklemek ancak aptalların işidir.’ Sayın Nebati, aptallık etmeyin. ‘Faiz sebep enflasyon sonuç’ dediniz. Faizi 19’dan 14’a düşürdünüz ne oldu. Enflasyon yüzde 19’du, TÜİK’in rakamlarına göre bile yüzde 61’e yükseldi. Demek ki faiz sebep enflasyon sonuç değilmiş. Siz diyorsunuz ki ‘Ben bu politikalara devam edeceğim, enflasyon düşecek.’ Nasıl düşecek, düşmez. ‘Faiz sebep enflasyon sonuç’ ucube politikası sürdüğü sürece enflasyon düşmeyecektir, tam tersine yükselecektir. Türkiye, hiper enflasyona doğru gidiyor” diye konuştu.

“Yüzü kaldıysa patron yerine esnafla, işçiyle iftar yapsın”

Paylan, “Sayın Nebati hep iş insanları ile iftar yapıyor. Yüzü varsa bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer yüzü kaldıysa gelsin esnafla iftar yapsın, gelsin emekli ile iftar yapsın, işçi ile gençler ile iftar yapsın. Sen patronlarla iftar yapıp ‘işler çok iyi piyasa çok iyi’ diyebiliyorsun. Niye? Patronların keyfi yerinde. Karlarına kar katıyorlar ama yurttaşlarımızın alım gücü bitmiş durumda” dedi.

“MHP’li milletvekili ‘kral çıplak’ dedi”

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un “Zamlar bu milletin belini büküyor, bunları görmemezlikten gelemeyiz” sözleri üzerine partisinin disiplin kuruluna sevk edilmesi hakkında Paylan, “Nihayet bir MHP’li milletvekili ‘kral çıplak’ dedi. Hakikati söyledi ama hakikati söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. MHP de bu sayın milletvekilini disiplin kuruluna sevk etti. İstiyorlar ki ‘her şey güllük gülistanlık desin’ herkes ama hayattaki gerçeklik bu değil” dedi.