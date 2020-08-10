HDP’li Paylan: Aram Tigran’ın Diyarbakır’a gömülmesine neden izin yok?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Aram Tigran'ın Diyarbakır'a gömülmesine neden izin verilmediğini sordu.

8 Ağustos 2009'da hayatını kaybeden ve "Ape Aram" olarak sevilen Ermeni besteci Aram Tigran, 1915'te Diyarbakır'dan sürülen bir ailenin oğluydu. Ölümünden sonra en büyük vasiyeti atalarının memleketi olan Diyarbakır'a gömülmesine izin verilmemişti. Diyarbakır'da kendi adıyla açılan konservatuarın faaliyetlerine ise kayyım döneminde son verildi.

Paylan'ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

Türkiye halkları tarafından sanatına ve şahsına büyük bir sevgi duyulan Aram Tigran'ın anısını yaşatmak adına herhangi bir girişimde bulunacak mısınız?

Aram Tigran'ın vasiyetine göre Diyarbakır'a gömülmesine neden izin vermiyorsunuz?

Bakanlığınızın, Aram Tigran'ın adını yaşatacak herhangi bir projesi bulunmakta mıdır?