HDP'li Paylan, Sanayi Bakanı Varank'a oyuncak uzay aracı hediye etti: Bununla oyalanın derim

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a oyuncak uzay aracı hediye ederek, "Uzay Ajansı için 2022 yılında 57 milyon liralık bütçe koymuşsunuz. Yani Amerikan doları ile 6 milyon dolar yapar. 6 milyon dolarla şu uzay arabasının ancak ön camını alabilirsiniz. Ön camı almanıza itirazım yok ama, 6 milyon dolarla uzaya gidemeyeceğinize göre bu uzay oyuncağını size vermek istiyorum. Bununla şimdilik oyalanın derim" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2020 yılı kesin hesabı ve 2022 yılı bütçesi görüşülüyor.

Bakan Mustafa Varank’ın komisyonda yaptığı sunumun ardından muhalefete söz verildi. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1950’lerden bugüne Türkiye’nin dünyanın ilk 20 ekonomisinden birisi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 2023 hedefi olarak ilk 10 ekonomiye girmeyi koyduğunu anımsatarak, “Şu anda Türkiye’miz maalesef ilk 20 ekonomiden birisi bile değil” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 trilyon dolarlık hedef koyduğunu, ancak şu anda Türkiye’nin 700 milyar dolarlık bir ekonomiye düştüğünü belirten Paylan, “Hayaller ve gerçekler” diye ekledi. Paylan, Türkiye’nin ‘rant ekonomisi’ sarmalında olduğunu kaydederek, “Nihayet bir sanayi ülkesi olması gerektiğini söylediniz ama çok geç kaldınız. Nal topluyoruz. Sanayi devriminde çok geç kaldık. Dünya koşarken biz çok geriden takip ettik” diye konuştu.

Paylan, dijital devrimi yakalama konusunda Türkiye’nin birkaç yılı olduğunu kaydederek, “Türkiye, yakalamazsa orta gelir tuzağında yoksul bir ülke olarak kalacak. Siz ‘büyüdük’ diyorsunuz. Biz kimi büyüttüğünüzü biliyoruz. Yandaşlarınızı büyütüyorsunuz” diye vurguladı.

Paylan, Uzay Ajansı’na ayırılan bütçeyi eleştirerek, Bakan Varank’a oyuncak uzay aracı hediye etti. Paylan, Bakan Varank’a şunları söyledi:

“Uzay Ajansı için 2022 yılında 57 milyon liralık bütçe koymuşsunuz. Yani Amerikan doları ile 6 milyon dolar yapar. 6 milyon dolarla şu uzay arabasının ancak ön camını alabilirsiniz. Ön camı almanıza itirazım yok ama, 6 milyon dolarla uzaya gidemeyeceğinize göre bu uzay oyuncağını size vermek istiyorum. Bununla şimdilik oyalanın derim.”

Yurttaşların İstanbul'da Adalar vapuruna binemediğini vurgulayan Paylan, "Vatandaşları Ada vapuruna binemeyen bir ilke Ay'a gidemez" dedi. (ANKA)