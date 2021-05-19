HDP'li Özsoy: AKP döneminde İsrail ile yapılan ticaret yüzde 250 arttı

HDP Dış İlişkiler Komisyonu Eşsözcüsü Hişyar Özsoy, AKP döneminde İsrail ile yapılan ticaretin yüzde 250 arttığını belirterek, "Bu ticari ilişkilerin en pik yaptığı noktalar, bizim en fazla gerilim gördüğümüz noktalar" dedi.

Özsoy, Meclis Genel Kurulu’nda dış politikaya dair konuştu. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının Filistin’i tekrar kan gölüne çevirdiğini belirten Özsoy, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’nun siyasi pozisyon tutmaya çalıştığını söyledi. Özsoy, “Açıkçası, ben buna bakarken, Adalet ve Kalkınma Partisinin 7 Haziran sonrası sürecine biraz benzettim, ‘Teşbihte hata olmaz’ derler. 7 Haziran seçimlerinden sonra güvenlik, terörle mücadele konseptini devreye sokmuş, ortalık toz dumana katılmış ve bu çerçevede kasım seçimlerinde tek başına yeniden iktidar olabilmenin zeminini yakalamıştı” dedi.

Özsoy, şöyle devam etti: “Bu Filistin meselesi söz konusu olduğu zaman bir söz düellosu sürekli olur, hamaset gırladır, bir kayıkçı yarışı gibi böyle, insanlar birbirlerine ha bire laf atarlar. Netanyahu Erdoğan’a, Erdoğan Netanyahu’ya. Fakat ortada ticaret alabildiğine devam eder, bugün biraz sizinle bunu paylaşacağım. Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara geldiği 2002 yılından 2020 yılına kadar tam yüzde 250 oranında artmıştır. Bu ticari ilişkilerin en pik yaptığı noktalar, kameralar önünde bizim en fazla gerilim gördüğümüz zamanlardır. Örneğin, 2010 yılında Mavi Marmara katliamı, ondan önce ‘one minute’ 2009 yılında. 2011 yılındaki -bunlar resmî rakamlar- ticaret hacmine bakın."

"Rekor artışlar gerilim zamanında oldu"

Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin gerilimli süreçlerde pik yaptığına dikkat çeken Özsoy, “2011 yılından yani Mavi Marmara’dan sonra rekor kırılması; ikincisi, 2014 yılında Koruyucu Hat Operasyonu’nu hatırlıyorsunuz -o ‘dökme kurşun’ dedikleri 2008’deki Gazze saldırısından çok daha büyük bir saldırıydı- 2.250 civarında Filistinlinin öldüğü, o operasyonun olduğu yıl ticaret rakamları pik yapmış. 2018 yılında İsrail Parlamentosunda Yahudi ulus devlet yasası geçip de bu yasa dışı yerleşimlerin İsrail’in ulusal değeri olarak tanındığı yıl ve aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri'nin de Kudüs’e elçiliği taşıdığı yıl bir ticaret rekoru daha kırılıyor. 2019 yılında bu yükselmiş ve pandemiye rağmen bir ivme söz konusu. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?” şeklinde konuştu.

"İsrail’le oturup sürekli akıl vereceğinize biraz evin içinde de çalışın"

Ortadoğu’da iki önemli meselenin olduğunun altını çizen Özsoy, “Bir tanesi Birinci Dünya Savaşı’nın bize bıraktığı bir mesele, Kürt, Kürdistan meselesidir. Dört parçaya bölünmüş, o gün bugündür kavga var, bu bir. İran, Irak, Suriye, Türkiye bu işin içerisinde. İkinci önemli ulusal mesele İsrail-Filistin meselesidir, o da İkinci Dünya Savaşı’nın bize verdiği bir mirastır. 1948 İsrail devleti kurulur ve o gün bugündür yetmiş yıldır kan revan içerisinde bu coğrafya. Hem Kürt meselesi hem Filistin meselesi bu coğrafyada çözülmeden ne Türkler ne Araplar, ne Kürtler, ne Farslar hiç kimse rahata kavuşamayacak. Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihsel duruşu, diplomatik geçmişi, NATO üyeliği, bölgesel konumu itibarıyla bu her iki sorunun da barışçıl çözümü için isterse rol alabilecek kapasiteye sahiptir diyoruz. İsrail’le oturup sürekli akıl vereceğinize biraz evin içinde de çalışın diyoruz. Bakın, niye diyoruz bunları? Terörle mücadele adı altında mücadele ettiğiniz Kürtlerin yüz yıldır devam eden bir mücadelesi söz konusu. Filistin meselesi kanlı bir meseledir, basit siyasi polemiklere kurban edilmemeli” şeklinde konuştu.