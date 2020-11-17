HDP'li Oruç: Berat Albayrak hâlâ Varlık Fonu'nda başkanvekili, bu bir şaka mı?

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç , görevinden istifa eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'ın Varlık Fonu Yönetim Kurulu'ndan (TVF) neden istifa etmediğini sorarak "Yani ekonomiyi bu hale getirmiş kişi hâlâ TVF'de başkanvekili olarak duruyor? Bu bir şaka mı?" ifadelerini kullandı.

Saruhan Oluç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oluç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu devlet değil, bir parti projesidir"

"Soruşturmaya gerekçe olarak Kanal İstanbul ‘devlet projesi' olarak gösterildi. Kanal İstanbul bir emlak projesi, bir rant projesi, Katar'la işbirliği projesi. Bunu bir devlet projesi olarak kimseye anlatamazsınız. Bu, devlet değil bir parti projesidir. İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili konuşmayacak da ne konuşacak? Kanal İstanbul'un yanlışlarını, İstanbul için yaratacağı sakıncaları dile getirmeyecek de ne konuşacak? Ama konuştuğu için soruşturma açılıyor. İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kayyım zihniyetinin batıdaki yansımasıdır. Aslında İçişleri Bakanı diyor ki; ‘Belediye başkanları konuşmasın, belediye meclisleri konuşmasın. Her şeyi merkezi olarak biz konuşalım, yürütme konuşsun'. Yerel demokrasiyi hiçleştiriyor, yok sayıyor.

"Madencilik kanunu geri çekilmeli"

"Meclis'te görüşülecek olan Enerji Piyasaları Kanun teklifinde son derece ciddi, sakıncalı maddeler var. Özellikle çevre örgütlerinin, ekoloji ile ilgili çalışan STK'ların ve bu konunun uzmanlarının çok ciddi eleştirileri var. Maden şirketlerinin ruhsat alanı dışına tesis kurmasının önü açılıyor. Bu madde ile birlikte ülkemizin ormanları, tarım alanları, meraları, içme suyu havzaları ve kıyıları madenciliğe açılacak. Eğer ruhsat alanı dışında şirketler faaliyet yapacaksa o zaman ruhsata ne gerek var? O zaman ruhsat almasın.

"Maden şirketleri istiyor diye kanun çıkarılamaz"

"Bütün çevre örgütleri ve ekoloji ile ilgili çalışan STK'lar bu maddenin tekliften geri çekilmesini talep etmektedir. Evet 6. madde mutlaka geri çekilmelidir. Bu kanun teklifinde birçok sakıncalı madde var ama 6. madde çok fazla sorun taşıyan bir maddedir. Şirketlere 'geçici tesis' adı altında faaliyet yapma hakkı tanıyor. Bu, oralarda kalıcı hasarların oluşmasına yol açmak demek. Maden şirketleri istiyor diye bu madde geçirilmek istenmektedir, bu kabul edilemez.

"Albayrak TVF'de başkanvekili"

"Bütün öngörüleri yanlış çıktı Berat Albayrak'ın ve istifa etti. Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doktor Berat Albayrak, aynı Berat Albayrak. Varlık Fonu Yönetim Kurulundan istifa etmemiş mi Berat Albayrak? Yani ekonomiyi bu hale getirmiş kişi hâlâ TVF'de başkanvekili olarak duruyor mu? Bu bir şaka mı? Bunu soruyoruz.

"Acı reçeteyi bir kere de siz kullanın"

"Toplum her gün zaten bir acı reçete ile yaşıyor. Bu toplumdaki işçiler, çiftçiler, esnaf, emekçiler, gençler, kadınlar zaten acı reçete ile yaşıyor. Acı reçete ile yaşamayanlar bu yöneticilerdir, bu iktidardır, iktidarın yandaşlarıdır. O acı reçeteyi bir kere de siz için. Acı reçetenin sonucunda ortaya çıkan o acı ilacı bir kere de siz kullanın. İsraf harcamalarından vazgeçin. Sarayın günlük harcaması 10 milyon TL, bundan vazgeçin. Yandaş şirketlere vergi afları ve teşvikler sağlamaktan vazgeçin, kamu ihalelerini yandaş şirketlere vermekten vazgeçin. Acı reçeteyi bir kere siz ve yandaşlarınız için. Ama emin olun bu halk size bir acı reçete hazırladı. İlk seçimde o acı reçetedeki acı ilaçları bu iktidar birer birer yutacak. Bundan en ufak şüphemiz yok."