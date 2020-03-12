HDP'li Ömer Öcalan hakkında hacklenen hesabından yapılan paylaşımdan dolayı fezleke hazırlandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında, ele geçirilen sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımdan dolayı fezleke hazırlandı.

Fezleke 'suçu ve suçluyu övme' iddiasıyla hazırlandı.Fezlekenin 12 Ocak 2019 tarihinde akşamı PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’la yaptığı ziyaretle ilgili yapılan bir ihbara dayandığını söyleyen Ömer Öcalan, “Artık ne konuşsak hakkımızda fezleke hazırlanıyor. Eskiden devlet ciddi değildi, şimdi yargıda ciddi değil" dedi.

T24'e konuşan Öcalan,"Bizler söylediklerimizin, konuştuklarımızın arkasındayız ama bize ait olmayan ifadeleri, konuşmaları da sahiplenecek değiliz. O dönem yapılan tüm paylaşımlar provokatifti. Sayın Abdullah Öcalan'ın öldüğüne dair paylaşımlardı. Twitter'dan konu ile ilgili hesabın çalındığına dair bir paylaşım yapmıştım, HDP de yaptı” dedi.

Hazırlanan fezlekede, Ömer Öcalan'ın 'suçu ve suçluyu öven' paylaşım yaptığı iddia edilerek şöyle denildi:

"Hakkında inceleme yapılan Ömer Öcalan'ın yaptığı paylaşımda Abdullah Öcalan'ın öldüğü yönünde gerçek dışı açıklamada bulunduğu, bu durumun esasen Abdullah Öcalan'ı gündemde tutmaya yönelik olduğu, paylaşımında Abdullah Öcalan'dan "Kürtlerin lideri" olarak bahsederek onu yücelttiği, ulusal ve uluslararası kamuoyuna masum şekilde lanse ettiği, bu yolla övdüğü, yaptıklarını teşvik ettiği, eylemlerini meşru göstermeye çalıştığı, 27'inci Dönem Milletvekili Ömer Öcalan'ın suçu ve suçluyu övme suçunu işlediği yönünde yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, adı geçen milletvekili hakkından Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde gerektiği kanaatine varılmıştır."