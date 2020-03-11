HDP'li Gergerlioğlu: Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde önlem alınmazsa çok sayıda ölüm yaşanabilir

Hak ihlallerini yakından takip eden Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, önlem alınmaması halinde Koronavirüs'ün cezaevlerine yayılacağı ve çok sayıda ölümün yaşanabileceği uyarısında bulundu.

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu YouTube kanalı ÖFG TV'den yaptığı yayında, dünyada hızla yayılan Koronavirüs'e karşı Türkiye’de yeteri önlemin alınmadığını belirtti.

Virüsün cezaevlerine bulaşma riski bulunduğunu ifade eden Gergerlioğlu, “Cezaevleri hijyenden hayli uzak. Oradaki insanlar yeterli beslenemediği ve sağlık kontrolleri gerektiği gibi yapılamadığından dolayı savunma sistemleri zayıf. Buradaki insanlara Koronavirüs bulaştığı zaman önünü alamayacağımız bir felaket yaşanır, ölümler yaşanır. Hala fırsatımız varken bir an evvel önlemler alınmalı” çağrısında bulundu.