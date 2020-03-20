HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Edirne ve Silivri'de karantina koğuşları yapılıyor

Koronavirüs riski altında olan tutukluların acilen serbest bırakılmasın isteyen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Şu anda karantina koğuşlarının Edirne ve Silivri’de yapıldığını biliyorum. Cezaevlerine Koronavirüs'ün sıçradığı haberleri geliyor" dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili ve Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerine Koronavirüs sıçradığını dair haberler geldiğini söyledi ve tutukluların acilen serbest bırakılmasını istedi.

"Yeni tutuklular 14 gün karantinaya alınacak"

Gergerlioğlu, hükümetin şu anda cezaevlerinde aldığı tek tedbirin kapalı görüş yasağı olduğunu hatırlattı. Korona virüsünün cezaevlerine de sıçradığı haberlerinin geldiğini söyleyen Gergeriloğlu, yeni tutuklananların ilk 14 gün boyunca karantinaya alınacağını belirtti. Gergerlioğlu, “Şu anda karantina koğuşlarının Edirne ve Silivri’de yapıldığını biliyorum. Cezaevlerine korona virüsünün sıçradığı haberleri geliyor. Ancak kesinleşmiş bir vaka yok elimizde. Kepsut Cezaevi’nde bir tutuklunun hastaneye kaldırılmasını cezaevi müdüründen öğrendim. Ancak koronavirüsün olup olmadığı noktasında bir açıklama yapılmadı” dedi.

"Yetkililer bir iki haftaya geçer kafasında"

Cezaevlerinde oluşturulan karantina koğuşlarının çözüm olmadığını vurgulayan Gergerlioğlu, “İktidar korona virüsüne geçici olarak bakıyor. Üst düzey yetkililerle yaptığım görüşmede ‘Ya bir iki hafta da geçer bu salgın… zaten görüş yasağı getirdik’ diyor. Kafalar böyle çalışıyor. Ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Cezaevleri konusunda en kötü karamsar bir tablo ve senaryo üzerine hareket ediyorlar. Şuan getirilen kapalı görüş yasağı kalıcı çözüm değil. Acil tahliye edilmesi gereken binlerce tutuklu var. Ancak Adalet Bakanlığı’nın umurunda değil” diye konuştu.

"Görüş yasağı kaygıyı arttırıyor"

Gergerlioğlu şöyle devam etti: “En büyük panik cezaevinde yakını olan yüzbinlerce aile. Bu kişiler çok panik ve tedirginler. Getirilen görüş yasakları da bu durumu daha da kaygılandırıyor. Çünkü yakınlarından bilgi alamıyorlar. Normal şartlar da bile Türkiye’deki cezaevleri koşulları çok kötü iken şimdi bu durum nasıl olacak bilmiyoruz. Dolayısıyla şuanda en çok tedirgin olan kişiler tutuklular ve yakınları.”

"Tüm tutuklular, tutuksuz yargılanmalı"

“Geçen kısa bir bilgilendirme açıklaması yaptı. Önlemler alındı dedi. Ancak içeriye kolanya hijyen malzemesi bile verilmiyor. Tutuklular cezaevlerini dezenfekte etmek istiyor. Buna bile izin verilmiyor. Su kotası var biliyorsunuz. Tutuklular suyu bile kota halinde kullanabiliyor. Çok önemli giderilmesi gereken sıkıtılar var. Cezaevleri şu haliyle insanların tedirginliğini karşılayacak halde değil. Türkiye’nin bir an önce çocuklar, hasta, yaşlı, çocuklu anneler başta olmak üzere tüm tutukluların tutuksuz yargılanmasına karar vermelidir. Bu çok zor bir şey değil. Şuandaki durum devleti de zor durumda bırakıyor. Çok geç olmadan harekete geçilmeli. Yaşanacak en ufak sıkıntının altında Türkiye kalkamaz.”