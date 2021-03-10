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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Çıplak arama için yazan Abdulkadir Selvi mağdurla görüştü, suskunluğa gömüldü!

10 Mart 2021 23:41

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, çıplak aramalara ilişkin Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ile mağdurun görüştürüldüğünü, suç duyurusuna da tanık olduğunu ancak sessiz kaldığını ifade etti.

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığını söylemiş, belgesini de paylaşmıştı. 

HDP'li Gergerlioğlu, Abdulkadir Selvi'yle ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Çıplak arama için yazan @abdulkdir_selvi  ile görüşmüştüm, mağdurla da görüştü, yapılan suç duyurusunu da duydu. Ama ne yaptı biliyor musunuz? Suskunluğa gömüldü! Çıplak kralı görmemek için çırpınanlara inat hakkı, hakikatı söylemeye devam edeceğim. Dünya hayatı geçicidir"

 

 

 

 

 

Ömer Faruk GergerlioğluHDPçıplak aramaAbdulkadir Selvi
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