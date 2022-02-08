HDP Şırnak milletvekillerinden İçişleri Bakanı Soylu'ya: İhaleye fesat karıştırma suçundan hapis cezası alan AKP’li belediye başkanları neden hâlâ görevde?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak milletvekilleri Nuran İmir, Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz, “ihaleye fesat karıştırma” suçundan hapis cezası verilen Uludere Belediye Başkanı AKP'li Sait Ürek, Hilal Belediye Başkanı AKP'li Cevher Benek’in neden hâlâ görevde olduğunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

Meclis Başkanlığı'na verilen yazılı soru önergesinde, İçişleri Bakanı Soylu’ya “HDP’nin almış olduğu belediyelerde yapılan onca incelenmelere rağmen ihaleye fesat karıştırma, yolsuzluk gibi herhangi somut bir bulguya rastlanılmamasına rağmen belediyelere kayyım atanmış ve birçok belediye eş başkanı tutuklanmalarına rağmen söz konusu belediye başkanlarının mahkeme kararına rağmen hala görevde bulunmalarındaki amaç nedir?” sorusu yöneltildi.

Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre, önergede, mahkeme tarafından ceza verilen AKP’li belediye başkanları Sait Ürek ve Cevher Benek’in İçişleri Bakanlığını ziyaret etme nedeni de soruldu.

Bakan Soylu'ya şu sorular yöneltildi:

“-Söz konusu kişilerin belediye başkanlığı yaptıkları yıllar arasında yaptıkları diğer iş ve işlemler bakanlığınız tarafından denetlenmiş midir?

-6 Ocak günü haklarında verilen ceza basına yansımasına rağmen hukuki kararın gereğinin yerine getirilmemesi hangi saiklere dayanmaktadır?

-Mahkemenin verdiği kararın gereğini yerine getirmeye yönelik bir girişiminiz olacak mıdır?

-HDP’nin almış olduğu belediyelerde yapılan onca incelenmelere rağmen ihaleye fesat karıştırma, yolsuzluk gibi herhangi somut bir bulguya rastlanılmamasına rağmen belediyelere kayyım atanmış ve birçok belediye eş başkanı tutuklanmalarına rağmen söz konusu belediye başkanlarının mahkeme kararına rağmen hala görevde bulunmalarındaki amaç nedir?”

Ne olmuştu?

Şırnak’ın Uludere ilçesi ile Şenoba ve Hilal Beldelerinin belediye başkanlarına açılan yolsuzluk davalarında Şırnak 1.Ağır Ceza mahkemesinin 6 Ocak'ta yaptığı karar duruşmasında rüşvet alınıp verildiği ve ihalelere fesat karıştırıldığı suçlaması ile 32 sanık hakkında 2013 yılında açılan dava karara bağlanmıştı. Davada Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek ve Şenoba Belediye Başkanı Sabri Babat hakkında 3 yıldan 4 yıl 5 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi. İddianamede 2011-2012 yapılan ihalelerdeki usulsüzlükler yer aldı, yapılan tespitlerde şu anda AKP Uludere Belediyesi Başkanlığını yürüten Sait Ürek, 2012’de AKP İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu dönemde Şenoba ve Hilal Belde belediyelerinin kanalizasyon yapımı, kanalizasyon için inşaat malzemesi alımı, yol, duvar ve sulama kanalları işi ihalelerine fesat karıştırdığı bilirkişi raporları ile tespit edilmiş ve iddianameye yer almıştı.

Hilal Beldesi Belediye Başkanı Cevher Benek hakkında açılan davada ise içme suyu şebeke yapım ihalesine fesat karıştırdığı yapılan tespitlerle iddianamede yer aldı.

Mahkeme kararında ayrıca şu an Belediye Başkanlıkları devam eden Sait Ürek ve Cevher Benek hakkında mahkûmiyet kararlarının kesinleşmesinin beklenmeksizin görevden alınmaları için İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunmasına karar verilmişti.

Ayrıca 2007- 2019 dönemleri arasında Şenoba Belde Belediye Başkanlığı yapan Sabri Babat ihaleye fesat karıştırmaktan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası aldı.