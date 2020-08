HDP'li milletvekiline cezaevindeki şartları mektupla anlatan tutukluya görüş cezası

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan F.A., yaşadığı hak ihlallerini mektup yazarak HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na iletmek istedi. Ancak mektup komisyona takıldı. Hakkında disiplin soruşturması başlatılan ve görüş cezası verilen F.A.'yla ilgili kararda, "Mektup içeriğinde Ömer Gergerlioğlu ismine hitaben yazılmış 1 ve 2 numaraları sayfaların kurumumuzda muhafaza altına alınmasına karar verildi” denildi.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan daha sonra da Koronavirüs nedeniyle tahliye edilen F.A. adlı bir mahpus, salgın başladığında cezaevinde yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle bir mektup yazdı. Ancak F.A. hakkında, HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Cezaevi Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu’na hitaben yazdığı iki sayfalık mektup nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldı.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre F.A., Koronavirüs gerekçesiyle cezaevinde yaşanan hak ihlallerinin duyulması için salgının ilk ayında bir mektup yazdı. Ayhan mektubu HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu’na göndermek istedi. Ancak mektup, okuma komisyonuna takıldı. F.A. mektubunda şunları yazdı: “Ömer Bey 6 aydır Silivri Cezaevi’nde tutuluyorum. Aylardır insanlığa sığmayan şartlarda yaşıyoruz. 7 kişilik koğuşta 38 kişi kalıyoruz. Koronavirüs başladığından beri esir kamplarını aratmayacak şartlarla karşı karşıyayız. Maske, eldiven sorunu yaşıyoruz. Bu şartlar altında virüsün yayılmaması imkansız.”

Koğuşta bulunan birçok mahpusun test sonucunun pozitif çıktığını söyleyen F.A. şöyle devam etti: “Sayın vekilim birçok hakkımız elimizden alındı. Bu haklarımız tekrar ne zaman geri verilecek bilmiyoruz. Revir hakkımız, telefon hakkımız, görüş hakkımız… Hepsi askıya alındı. Bizler vebalı ölüme terk edilmişiz…”

Gerekçe: Kurum imajı

Bu yazılardan sonra Mektup Okuma Komisyonu mektubu ‘sakıncalı’ olarak değerlendirdi. Hakkında disiplin soruşturması başlatılan F.A.’ya bir-üç ay arasında görüş yasağı verildi. Silivri 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, F.A.’ya verdiği cezaya gerekçe olarak Gergerlioğlu’nu gösterdi. Cezaevi müdürlüğü ceza gerekçesini şöyle açıkladı:

“Mektup içeriğinde Ömer Gergerlioğlu’na hitaben yazılmış 1 ve 2 numaraları sayfalarının kurumumuzda muhafaza altına alınmasına… Mektup Okuma Komisyonu’ndan gelen mektup zarfının içerisinde Ömer Gergerlioğlu ismine başlıklı iki sayfa, oğluna hitaben yazılmış iki sayfa ve eşine hitaben yazılmış 2 sayfa olmak üzere toplam 6 sayfalık mektubun bulunduğu anlaşılmakta. Mektupların içeriği değerlendirildiğinde Ömer Gergerlioğlu’na hitaben yazılmış iki sayfadan ibaret mektup içeriğinin ‘bazı haklarımız elimizden alınarak esir kamplarını aratmayacak şartlarda kalmaktayız’ sözleri kurum imajını olumsuz yönde etkileyecek.”

"Altını çizerek ceza verdiler"

Koronavirüs nedeniyle çıkartılan yasa kapsamında eve gönderilen ve şu an evde izinli sayılan F.A. ise olayla ilgili şunları söyledi: “Mektubumda diğer birçok siyasetçi ismi geçmesine rağmen HDP’li Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ifadelerinin altını çizerek bana ceza verdiler. Eğer şu an cezaevinde olsaydım ailemle belki aylarca görüşemeyecektim. 25 Mayıs tarihinde koğuşta ilk virüs belirtileri görülmeye başlamıştı. İki gün içinde herkese bulaştı. Ancak kimse teste çıkmak istemedi. Sonuç pozitif de çıksa negatif de çıksa boş koğuşlarda daha zor şartlarda kalınacağı için kimse teste çıkmak istemedi. 27 Mayıs’ta birkaç kişinin durumu risk taşımaya başlayınca teste çıkanlar oldu. 5 kişi test yaptı, 5’inde de sonuç pozitif çıktı. Geçen hafta koğuşta kalmaya devam edip teste çıkmayan bir arkadaş tahliye oldu. Tahliye olunca hemen hastaneye gitti. Ciğerlerinde virüsten kaynaklı sıkıntı olduğu tespit edildi. Bu arkadaşımız şu an hastanede tedavi altında.”