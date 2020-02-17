HDP Milletvekili Sarısaç'ın aracındayken gözaltına alınan HDP PM Üyesi Durdu tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Murat Sarısaç'a ait aracın önü kesilerek gözaltına alınan HDP Parti Meclisi Üyesi Yunus Durdu tutuklandı.

14 Şubat’ta gözaltına alınan HDP PM Üyesi Yunus Durdu, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Van Adliyesi’ne götürüldü.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Durdu tutuklandı. Durdu, Van T Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

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Ne olmuştu?

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'a ait aracın önü plakasız bir araç kesilmiş ve araçta bulunan HDP PM üyesi Yunus Durdu gözaltına alınmıştı. Olayın ardından Sarısaç, gözaltı esnasında çektiği görüntüleri Twitter'dan paylaşmıştı.

Anadolu Ajansı'nın "PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı" haberini servis etmesi tepki çekmişti.

Konuyla ilgili T24'e konuşan Sarısaç, "PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı” başlığıyla yayınlanan haberlerin, "yasadışı bir olayın üstünü örtmeye dönük" olduğunu söylemişti. Durdu'nun avukatı Ümit Dede ise müvekkiline yönelik gözaltı işleminin usulen hukuksuz olduğunu belirterek, "Dosyada gizlilik kararı olduğu için suçlamanın tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Gözaltı kararını görmek için bile ısrar etmem gerekti" demişti.