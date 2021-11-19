HDP'li Mahmut Toğrul, Fuat Oktay'a sordu: OHAL komisyonu AYM'nin üstünde mi?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antep Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Toğrul, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun 'kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) üniversitelerden atılan Barış Akademisyenlerinin 'göreve iade' başvurularına ilişkin yine ret kararını Meclis gündemine taşıdı.

Toğrul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle verdiği önergede, Anayasa Mahkemesi’nin “ihlal” kararını hatırlattı ve şöyle dedi:

“AYM Genel Kurulu 26 Temmuz 2019’da “Zübeyde Füsun Üstel ve Diğerleri” başvurusunda ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Bunun üzerine yerel mahkemelerin tamamında Barış Akademisyenleri hakkında berat karar verildi.

Bu kararlara rağmen akademisyenler üniversitelerindeki görevlerine döndürülmedi ve OHAL Komisyonu’nda bekletildiler. 5 yıla yakın zamandır OHAL komisyonunda bekletilen başvurular son günlerde birbiri ardına reddedilmeye başlandı. Bugüne kadar politik bir tercihle en sona bırakılan bu dosyalar, yine politik bir kararla, kopyala-yapıştır biçiminde hazırlanmış gerekçelerle reddediliyor.”

Tuğrul'un Oktay'a soruları şöyle:

"Anayasa Mahkemesi kararlarını yok sayılmasının hukuki izahatı nedir?"

-Hukuk devletinde OHAL komisyonunun yeri nedir? OHAL komisyonunun görev süresinin bu kadar uzatılmasının gerekçesi nedir? İhraçlar hakkında savunma almadan, avukat veya kanuni temsilcilerini dinlemeden kurum kanaatleri ile karar veren OHAL işlemleri komisyonun görevi ne zaman sonlandırılacaktır?

-OHAL komisyonu işe iade talebi isteyen imzacı barış akademisyenlerinden kaçının başvurusunu reddetmiştir?

-OHAL komisyonun kesinleşmiş mahkeme kararlarını uygulamamasının ve Anayasa Mahkemesi kararlarını yok saymasının hukuki izahatı nedir? OHAL komisyonu Anayasa Mahkemesinin üstünde midir?

-AYM kararlarının yasama, yürütme ve yargı organları başta olmak üzere idari makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağladığına ilişkin anayasa hükmü açık olmasına rağmen OHAL komisyonun red kararları vererek hukukun en temel ilkelerine meydan okumasının nedeni nedir?

-Hukuken aklanan Barış Akademisyenlerinin işlerine, kürsülerine, öğrencilerine dönmeleri için girişiminiz olacak mıdır?