HDP'li Koçyiğit Bakan Gül'e sordu: Gülistan Doku dosyasında şüpheliye bilgileri önceden kim veriyor?

HDP Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Gülistan Doku’nun kaybolmasında şüpheli durumundaki Abakarov'la ilgili etkin bir soruşturma yürütülmediğini söyledi. Adalet Bakanı Gül'e sorular yönelten Koçyiğit, babası polis olan Abakarov'un soruşturma dosyasının içeriğine önceden ulaşabildiği yönünde iddialar olduğuna dikkat çekti.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamıyor. Aradan geçen 170 güne rağmen, savcılık soruşturmasında bir sonuca ulaşılamadı. HDP Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Gülistan Doku dosyasına ilişkin gelişmeleri Meclis’e taşıdı. Koçyiğit, soruşturmanın şüphelisi Zaynal Abarakov’un telefon kayıtlarının eksik incelendiği, soruşturma dosyasıyla ilgili önceden haberdar olduğu iddialarını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e sordu.

Koçyiğit, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanması talebiyle verdiği önergede iki noktaya dikkat çekti ve şu soruları yöneltti:

"Gülistan Doku’nun kaybolmasında baş şüpheli olarak görülen Zaynal Abakarov isimli şahısla ilgili ilk günden itibaren etkin bir araştırma ve soruşturma yürütülmediği yönünde güçlü şüpheler bulunmaktadır. Doku soruşturmasını şüphelinin üvey babasının görevlisi olduğu asayiş şube tarafından yürütüldüğü ve bu durumun kendisi, Abarakov’un dosyayla ilgili tüm bilgilere önceden ulaşabildiği ve delilleri kararttığını iddia edilmektedir.

Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından Abarakov’un telefonda yapılan inceleme sonucunda bir rapor hazırlanmış ve şüpheli şahıs Abarakov’un, savcılığa telefonunu 27’sinde vereceğini öğrendiği belirlenmiştir. Ailenin avukatı Ali Çimen, Abarakov’un 26 Şubat’ta Meltem adında bir arkadaşına ‘Benim telefonu alacaklar. Geri verilince sana yazarım’ diye mesaj attığını, bu durumun şüpheli şahısın telefonunun inceleneceğinden önceden haberdar olduğunu gösterdiğini belirtmiştir. Ayrıca şüpheli Abarakov’un üvey babasının polis olması ve soruşturmayı yürüten birimde çalışması nedeniyle, soruşturmaya dair gelişmeleri önceden Abarakov’a aktardığı ve bu nedenle etkin soruşturma yürütülmesine engel olduğunu belirtmiştir. Ayrıca raporda, Abarakov’un telefonundaki Rusça yazışmalarda “özel” olduğu gerekçesiyle bakılmadığını ifade etmiştir.

HDP'li Koçyiğitin Bakan Güle'e yönelttiği sorular şu şekilde:

Gülistan Doku’nun kaybolmasında bir numaralı şüpheli olan Zaynal Abakarov ilk günden itibaren neden gözaltına alınarak telefonuna el konulmamıştır?

Delillerin korunmasını sağlamak ve şüpheli veya sanığın kaçmasını önlemek amacıyla 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (Cmk) 100. Maddesi Zaynal Abakarov için neden uygulanmamıştır? Şüpheli Zaynal Abakarov’un üvey babasının görevli olduğu asayiş şube birimi tarafından Gülistan Doku soruşturmasının yürütülmesi; etkili ve adil bir soruşturma için engel değil midir?

Soruşturmanın selameti acısından şüphelinin polis olan üvey babasını görevden almayı ya da başka bir yerde görevlendirmeyi düşünüyor musunuz?

Şüpheli Abarakov’un telefonun inceleneceğinden nasıl haberi olmuştur?

Dosya ile ilgili gelişmeleri kim veya kimler Zaynal Abakarov’a önceden haber vermektedir? Söz konusu iddialarla ilgili araştırma ve soruşturma başlatılmış mıdır?

Gülistan Doku’nun kaybolmasında bir numaralı şüpheli konumunda olan üstelik üvey babası polis olan Abarakov’un kaçmayacağı ve delilleri karartmayacağından nasıl emin olunmuş ve bugüne kadar neden tutuklanmamıştır?

Abarakov delil karartma şüphesi nedeniyle tutuklanacak mıdır? Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından Abarakov’un telefonda yapılan inceleme sonucunda Rusça yazışmalara da “özel” olduğu gerekçesiyle bakılmadığı ortaya çıkmıştır. Söz konusu iddialar doğru mudur?

Abarakov’un telefonundan ‘özel’ bulunan Rusça yazışmaların Gülistan Doku’nun kaybolması ile ilgili bilgilerin ipuçları taşımadığından nasıl emin olunmuştur? Rusça yazışmaların ‘özel’ bularak çevirisini yapmama kararını kim veya kimlerdir vermiştir?