HDP'li Kerestecioğlu: Musa Anter davasında sanık Abdulkadir Aygan’ın ifadesi neden alınmıyor?

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, gazeteci yazar Musa Anter cinayeti davasında eski bir itirafçı olan Abdulkadir Aygan'ın savunmasının 3,5 yıldır alınmamasının nedenini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sordu.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci yazar Musa Anter'in cinayetine ilişkin davayı TBMM gündemine taşıdı. Kerestecioğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, İsveç'te yaşayan eski bir itirafçı olan Abdulkadir Aygan'ın savunmasının Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ara kararına rağmen hala alınmamasını sordu.

Musa Anter Davası, JİTEM Davası ile birleştirilmişti. Bu davada, Abdulkadir Aygan'ın savunmasının alınması talep edilmişti. Mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı'ndan savunmanın alınması için bizzat İsveç'e gitme talebinde bulunmuştu. Adalet Bakanlığı, bu talebi reddederek, soruların yazılı olarak verilmesini istedi. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Temmuz 2018'de yapılan duruşmada, Aygan'ın yazılı savunmasının alınması kararını vermişti.

Kerestecioğlu'nun Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a yönelttiği sorular şöyle:

"İsveç’te yaşayan Aygan’ın savunmasının alınması ve belgelenmesi için bugüne kadar Bakanlığınız tarafından hangi işlemler yapılmış, uluslararası hukuktan kaynaklanan mevzuattan ne şekilde faydalanılmıştır? Mahkeme 11/07/2018 tarihli duruşmada Abdulkadir Aygan’ın savunmasının yazılı olarak alınması konusunda bir ara karar oluşturmuştur. Bu ara karar hakkında Bakanlığınızca mahkemeye bir cevap verilmiş midir? Eğer cevap verilmemiş ise Bakanlığınız mahkemeye neden cevap vermemektedir? Eğer cevap verilmemiş ise Bakanlığınız hangi sebeplerle sanık Aygan’ın ifadesinin alınması konusunda sürecin işlemesi ve ifadenin alınabilmesi için mahkeme ile iş birliği yapmaktan kaçınmaktadır?"