HDP'li Kerestecioğlu karakoldaki işkence iddialarını Adalet Bakanı'na sordu: Emniyet mensupları hakkında soruşturma başlatıldı mı?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Bildiri dağıtırken gözaltına alınan Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Deniz Aydın ile Taylan Gültekin'in bildiri dağıtırken gözaltına alındıktan sonra İstanbul Gazi Mahallesi karakolunda işkenceye uğradıkları iddiaları hakkında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'in yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Kerestecioğlu Bakan'a "Emniyet mensupları tarafından sarf edildiği iddia edilen 'Beyaz torosların devri bitti, artık beyaz transitler var, bizi gördüğünüzde kaçın' ifadeleri hakkında bir açıklama yapacak mısınız?" diye sordu. Kerestecioğlu ayrıca işkence ve kötü muamele şüphelileri olabileceği düşünülen emniyet mensupları hakkında herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sorusunu da yöneltti.

Kerestecioğlu, Aydın ile Gültekin'in avukatlarının, 'sokakta yazılama yapmak, sticker yapıştırmak' gibi gerekçelerle gözaltına alınan müvekkillerinin karakolda kaldıkları 4 saat boyunca işkenceye uğradıklarını ifade ettiklerini aktardı.

Milletvekilli Kerestecioğlu işkenceye uğradığını anlatan Aydın ve Gültekin'in ifadelerini de soru önergesine ekledi.

Deniz aydın: "Gazi Mahallesinde karga tulumba gözaltına alındık. Karakola götürülürken araçta erkek bir polis üzerimden hiç inmedi. Araçta sürükleyerek indirildik. 3 kat merdivenlerde sürükleyerek karakolda bizi özel bir bölüme çıkardılar. Çelik kapısı ve zili olan ama kameranın olmadığı bir bölümde bir grup, bizi yüzüstü, ellerimiz arkadan kelepçeliyken yere atar atmaz tekme tokat üzerimize saldırdı. 10'dan fazla polis vardı, yüzlerini görmedik. Biri 'Ben bugün spor yapamamıştım sizin üzerinizde sporumu yaptım' dedi. O yorulunca başka polis geldi, böbreklerime vuruyordu, inanılmaz acı veren bir hareketti. 'Aslında yapmam ama çok güzel bağırıyorlar' diyordu. Kalıcı hasar verme amacıyla özellikle baldırlara ve omurgalara vuruyorlardı. Silahla tehdit ettiler. Copu da dik bir şekilde omurga kısmına vuruyorlardı. Birbirlerine 'Ben yoruldum, biraz sen geç' diyorlardı. Emniyete götürülmeden önce, 'Beyaz torosların devri bitti, artık beyaz transitler var, bizi gördüğünüzde kaçın' dediler. 80'lerin işkencesini geri getirmek istiyorlar."

Taylan Gültekin ise "Sanki, özellikle kemiklerimizi kırmak istiyorlardı. Böbreğimizi sıkıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Aydın ve Gültekin'in vücutlarında işkence sonucu oluşan morlukların fotoğraflarının basında da yer aldığını ve işkenceye ilişkin darp raporu da alındığını hatırlattı.

"Gazi karakolu pilot bir işkencehane yerine getirildi"

Kerestecioğlu, Aydın ve Gültekin'in avukatlarının bu durumun tekil bir olayla sınırlı olmadığını, birçok müvekkillerine aylardır sistematik şekilde işkence yapıldığını, hakaret ve küfre maruz kaldıklarını ve tehdit edildiklerini belirterek durum hakkındaki açıklamalarını şöyle aktardı:

"Gazi karakolunda bu durumu yaşayan birçok müvekkilimiz oldu. Misal, GBT'de askerlik tecil tarihinin geçtiği görülen Oktay Kelebek için orada tutanak tutulup bırakılması gerekirken yanındaki Ezgi Kul arkadaşıyla birlikte karakola götürülüyor. Ve çok yoğun işkence görüyorlar. Ağızlarını bantla kapatıyorlar. Kadın müvekkillerimize de taciz ve tecavüz tehdidinde bulunuluyor. Gazi karakolu pilot bir işkencehane yerine getirildi. Her keyfi gözaltında, işkence daha da artırılıyor. Suç duyurusunda bulunuyoruz ama şu ana kadar her hangi bir gelişme yaşanmadı."

Kerestecioğlu Bakan Gül'ün yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti: