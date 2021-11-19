HDP'li Kerestecioğlu, Bakan Yanık'a: Diyarbakır'da öğretmeni tarafından İstismara uğrayan çocuklar hakkında hangi koruyucu tedbirler alınmıştır?

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Diyarbakır’da Diyadin B. isimli öğretmenin öğrencilerini taciz ettiği iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Kerestecioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a 'Milli Eğitim Müdürlüğü’nün cinsel istismara maruz kalan öğrencilerin ailelerini arayarak baskı yaptığı' yönündeki iddiaları sordu.

Kerestecioğlu, 'Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Diyadin B. isimli öğretmenin 7 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu ve şikâyetlere rağmen herhangi bir işlem başlatılmadığı' yönündeki haberlerin basına yansıdığını ve '4 Ekim 2021’de, sınıfta çıkan bir kavgadan sonra erkek öğrencilerin olayı duyurmasıyla başlayan olayda, Diyadin B.’nin eski öğrencilerinin de istismara uğradıklarını beyan ettiği' iddiasını aktardı.

Kerestecioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu açıklamaları yaptı:

“Olay günü, 9 yaşındaki 4 kız öğrenci ifade vermek üzere önce Dicle Jandarma Karakolu'na, daha sonra Diyarbakır’da bulunan Çocuk İzlem Merkezi’ne (ÇİM) götürülmüş, burada pedagog eşliğinde ifadesi alınmak istenen çocuklar, pedagogun erkek olması nedeniyle çekinip ifade verememişlerdir. Daha sonra çocuklar yaşadıklarını ailelerine anlatmış ve aileler bunun üzerine öğretmen hakkında yeniden şikayetçi olmuşlardır. Yine aynı sınıfta bulunan bir erkek çocuğun annesine olayları anlatması üzerine aileler jandarmaya giderek tekrar şikayetçi olmuştur. Jandarma da ailelerin ve çocukların ifadelerini aldıktan sonra savcılığa başvuru yapmaları gerektiğini söylemiş fakat aileler savcılığa gitse de savcılık aileleri dinleyip gerekli işlemleri titizlikle yapmak yerine sadece ‘Bir ara gelip çocukları toplar, ifadelerini alırız’ demiştir. Ayrıca Diyadin B.’nin olayın ortaya çıkmaması için çocukları tehdit ettiği, yine istismara uğrayan çocuklar tarafından dile getirilmiştir.”

“MEB ile irtibata geçtiniz mi?"