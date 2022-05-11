HDP'li Kerestecioğlu: Avrupa Birliği’nde engellilerin yoksulluk riski yüzde 29,9 iken Türkiye’de bu oran 77,1

HDP'li Filiz Kerestecioğlu, “Avrupa Birliği’nde engellilerin yoksulluk riski yüzde 29,9 iken Türkiye’de bu oran 77,1” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara İl Örgütü, 10-16 Mayıs Engelli Haftası dolayısıyla parti binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun yanı sıra birçok partili katıldı.

“Engellilere yönelik ayrımcı tabirler son bulsun! EngelSİZsiniz” pankartının asıldığı toplantıda konuşan İl Eşbaşkanı Vezir Parlak, “Devam eden ekonomik kriz, savaş, iş cinayetleri, trafik kazaları, aile içi şiddet, yetersiz sağlık ve eğitim hizmetleri, engelliğin en temel nedenleridir. Bu ülkede engelliler, bir yurttaşın sahip olması gereken en temel haklardan mahrum bırakılmakta ve erişilebilirlik hakları yerine getirilmemektedir” ifadelerini kullandı.

"Savaşlar, tüm toplumun yoksullaşması ve engelli kılınması için işleyen bir makinedir"

Bölgede devam edegelen çatışmalar ve savaşların önemli bir engellilik nedeni olduğu ifade eden Parlak, “Temizlenmeyen kara mayınları, toplumsal olaylara müdahale eden güvenlik güçleri, kent içinde denetimsiz olan zırhlı araçlar, sınır geçişlerinde askerlerin ateşi, ölümler dışında yüzlerce kişinin engelli kalmasına da yol açmaktadır. Savaşlar, tüm toplumun yoksullaşması ve engelli kılınması için işleyen bir makinedir. İl ve bölgesel gelişmişlik farkları, altyapı, iletişim, kamusal hizmet sunumlarının eksikliği engellilerin temel haklarına erişimini olumsuz etkilemektedir” diye belirtti.

"AB ülkelerinde ilkokuldan sonra okulu bırakan engelli oranı yüzde 25 iken Türkiye’de bu oran yüzde 60”

Ardından konuşan HDP’li Vekil Filiz Kerestecioğlu, engellilerin yoksulluk riski altında olduğunu belirterek, “Avrupa Birliği’nde engellilerin yoksulluk riski yüzde 29,9 iken Türkiye’de bu oran 77,1” dedi. Türkiye nüfusunun yüzde 12’sinin engelli olduğunu belirten Kerestecioğlu, “Türkiye, Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri arasında kötü bir karneye sahip. AB ülkelerinde ilkokuldan sonra okulu bırakan engelli oranı yüzde 25 iken Türkiye’de bu oran yüzde 60” şeklinde konuştu.



Engellilerin sosyal yaşama katılması için yapılması gereken birçok uygulama olduğunu belirten Kerestecioğlu, “Her alanda olduğu gibi değişim yaratmak için mücadeleyi devamlı kılmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.