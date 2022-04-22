HDP'li Kenanoğlu'ndan Adalet Bakanı Bozdağ'a: Silivri Cezaevinde incelemeye izin verecek misiniz?

HDP'li Ali Kenanoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Kenanoğlu, "Silivri Cezaevinde yaşananları incelemek üzere bağımsız bilirkişilerin görüntülü inceleme yapmasına izin verecek misiniz?" diye sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Silivri 5 No’lu L Tipi Hapishanesi’nde iki mahpusun yaşamını yitirdiği işkence ve toplu intihar iddialarını yalanlamasını Meclis gündemine taşıdı.

"Bağımsız bilirkişi" vurgusu yapıldı

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Adalet Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde aileler tarafından yapılan açıklamaların ve kamuoyuna yansıyan ses ve video kayıtlarının iddiaları doğrular nitelikte olduğunu ifade eden Kenanoğlu, “Adalet Bakanı olarak “Türkiye cezaevlerinde işkence ve kötü muamele yoktur” diyorsanız, örneğin en son Silivri Cezaevinde yaşananları incelemek üzere bağımsız bilirkişilerin görüntülü inceleme yapmasına izin verecek misiniz?” diye sordu.

Kenanoğlu, Bakan Bozdağ'a şu soruları yöneltti:

"Soru önergemize konu olan ve gördüğü işkence nedeniyle Silivri cezaevinden İzmir Cezaevine nakledilen Halil Kasal’ın annesinin oğlunda gözle görülür işkence izleri de size göre “iftira”mıdır?

Gördüğü işkence sonrası Silivri Cezaevinden İzmir Cezaevine sevk edilen Halil Kasal’ın ailesinin çocuklarının Denizli’de bulunan bir cezaevine sevk edilmesi ve acilen tedavisinin yapılması talepleri karşılanacak mıdır?"