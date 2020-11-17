HDP'li Kenanoğlu: 89 AKP'li vekil nisan ayı itibariyle torba yasaya çalıştı, muhalefet ve STK'lar ise toplantıdan iki gün önce haberdar edildi

HDP milletvekili Ali Kenanoğlu, Kamuoyunda yeni 'torba yasa' olarak bilinen, enerji ve madenciliğe dair kritik değişiklikler içeren kanun teklifinin 89 AKP milletvekili tarafından nisan ayıdan bu yana yapılan çalışmayla düzenlendiğini ancak muhalefet partileri ve STK'ların alt komisyon toplantısından iki gün önce bundan haberdar edildiğini söyledi.

Komisyon görüşmelerine katılan, takip eden siyasetçi, uzman ve sivil toplum temsilcileri, TBMM'de tartışılan 'torba yasayı' Kısa Dalga Podcast'ten Mehveş Evin'e değerlendirdi.

Söz konusu torba yasa için "Tümüyle şirketleri koruyup kollayanlarla hazırlanıyor yasalar" diyen HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, AKP'li milletvekillerinin "Maden şirketleriyle oturup toplantı yaptık" dediğini söyledi. Kenanoğlu, " 89 AKP’li vekil, korona salgının başladığı Nisan ayı itibariyle canla başla, tüm yaz boyunca bu yasa değişikliği üzerinde çalışmış… Muhalefet partileri ve sivil toplum, alt komisyon toplantısından iki gün önce bundan haberdar oluyor" ifadelerini kullandı.

Ekoloji Birliği Eşsözcüsü Süheyla Doğan ise "Şirketlere, faaliyet ruhsatının dışında yeni tesis yapma hakkı çıkarıyorlar" diyerek torba yasanın kabul edilmesi halinde şirketlerin atık havuzlarını ruhsatlı alanlarının dışına taşıyabileceklerini söyledi.

Konuya ilişkin “Facia büyük" ifadesini kullanan Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Özdağ da torba yasa için "Türkiye’nin ürettiği elektriğin %26’sı YEKDEM’den karşılandı. Yani biz, vergilerimizle elektriğe 38 milyar TL ödedik. Eğer kamusal kaynaktan alsaydık sadece 15 milyar ödeyecektik. YEKDEM ile Limak, Cengiz, Kolin gibi firmaların sponsoru oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Maden şirketlerine, ruhsat alanı dışında tesis kurma imkanı getiriliyor.

Maden şirketlerinin kamu alacaklarının takibinden vazgeçilebilecek.

Kimyasal ve zehirli gazı havaya salan lastik, çöp gibi maddelerin yakılması, “yenilenebilir enerji” sayılıyor ve teşvik ediliyor. “Biyokütle” adı verilen santrallerin önü açılıyor.

Jeotermal alanların ihale bedelleri taksitlendirilecek, JES’lerin sayıca daha fazla artmasının önü açılacak.

BOTAŞ ve TPAO’nun daha önce yurtdışında kurduğu şirketlere, Türkiye’de denetimden, kanundan uzak enerji şirketi kurma imkanı Cumhurbaşkanı iznine bağlanıyor…

Elektrik dağıtım şirketlerinin kar etmelerini sağlamak için yeni kolaylıklar getiriliyor.

Artık TEDAŞ ve EPDK, acele kamulaştırma kararı verebilecek. Bunun anlamı, vatandaşın özel mülküne, toprağına ‘kamu yararı” adına el koyabilecek…

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