HDP'li Kemalbay, kağıt toplayıcılarına yönelik operasyonları Soylu'ya sordu: Plastik mermi kullanılması emri bilginiz sahilinde mi?

HDP Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, katı atık toplayan işçilerin belediyeler eliyle düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınması ve mülteci işçilerin sınır dışı edilmesini TBMM gündemine taşıdı.

Pekgözegü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle ayrı ayrı soru önergeleri sundu. Serpil Kemalbay Pekgözegü, katı atık toplayarak geçimini sağlayan yüz binlerce geri dönüşüm emekçisi bulunduğunu ifade ederek bu işçilerin yevmiye usulü, sağlıksız ve sosyal güvenceden yoksun koşullar altında çalıştığını belirtti.

HDP Milletvekili Pekgözegü, pandemiyle birlikte çalışma koşullarının daha da ağırlaştığı bir dönemde yüz binlerce yoksul ve işsiz emekçiye, göçmene geçim kaynağı olan bu iş sahasının bir günde ortaya çıkmadığını, sorunların da bugün belirmediğini ifade ederek, "Türkiye’nin bir gerçeği olarak hep vardı ve alanın hakkaniyetle, hak kayıplarına yol açmayan düzenlemelerle, yasamanın, yürütmenin, siyasi iradenin taraflarla beraber ele alarak çözüm üretmesi gereken bir konu" dedi.

Serpil Kemalbay Pekgözegü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

İstanbul Valiliği kararı ile sokak emekçilerine yönelik baskınlar bilginiz dahilinde midir?

Baskınlar sırasında bir polis amiri çevik kuvvetin plastik mermi kullanılması emri verdiği bilginiz dahilinde midir? Bilginiz dahilinde ise Bakanlığınızca işçilere yakın mesafeden plastik mermi kullanan ilgili kişiler hakkında herhangi bir idari ve adli soruşturma başlatılmış mıdır?

İzmir’de de ara depocuların depolarının basıldığına dair iddialar doğru mudur?

Baskının gerekçesi olarak basın açıklamasında ifade edilen huzur ve güvenliğin bozulduğuna dair herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmış ise elde edilen veriler nelerdir?

Katı atıkların geri dönüşümleri noktasında önemli bir rol üstlenen atık işçileri ile belediyelerin birlikte çalışmalarını sağlayacak ve sokak emekçilerini sosyal güvenceye kavuşturacak, sorunlarını çözecek mekanizmalar geliştirmeye yönelik Bakanlığınızca herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?

Pekgözegü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ise şu soruları yöneltti:

Türkiye’de katı atık toplayıcılarının sayısı kaçtır, bugüne kadar herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmadı ise neden yapılmamıştır?

Valiliklerce katı atık emekçilerinin geçim kaynaklarına yönelik depo baskınları yapılması bilginiz dahilinde midir?

Bakanlığınızca atık toplama depoları ve barınma yerleri yok edilen işçilerin, iş ve barınma sorununu çözmeye yönelik bir çalışması bulunmakta mıdır?

Bakanlığınızın valiliklerce geri dönüşüm emekçilerinin geçim kaynaklarına yönelik depo baskınlarından kaynaklanan geri dönüşüm işçilerinin zarar görmesinin önüne geçmek, yasak ve ceza uygulamalarının karşısında çözüm gücü olmak ve emekçilerin yaşamlarını kolaylaştırmayı sağlayacak bir çalışması var mıdır?

Türkiye’de, “sıfır atık”, geri dönüşüm projeleri dalında faaliyet gösteren firma ve ara depo sayısı toplamda kaçtır?

2015-2021 yılları arasında geri dönüşüm işlemlerinin ülke ekonomisine olan katkısı ne kadar olmuştur?

Katı atıkların geri dönüşümleri noktasında önemli bir rol üstlenen atık işçileri ile belediyelerin birlikte çalışmalarını sağlayacak ve sokak emekçilerini sosyal güvenceye kavuşturacak, sorunlarını çözecek mekanizmalar geliştirmeye yönelik Bakanlığınızca herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?

HDP'li Pekgözegü ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de şu soruların yanıtını istedi: