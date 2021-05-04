HDP’li Kaya’dan Hulusi Akar’a: Komutanı tarafından aşağılanan ve tehdit edilen er Sarmaşık solak olduğu halde kendini kalbinden nasıl vurdu?

HDP’li Hüda Kaya, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Suriye'de askerliğini yaparken 29 Nisan günü intihar ettiği belirtilen Caner Sarmaşık’ın şüpheli ölümüne ilişkin olarak, “Komutanı tarafından aşağılanan ve tehdit edilen Caner Sarmaşık, solak olduğu halde kendini kalbinden nasıl vurdu?”diye sordu.

Hüda Kaya verdiği soru önergesinde, Sakarya Romanlar Derneği Başkanı Orhan Tangel’e göre bu olayın intihar değil, bir cinayet olduğunu ifade ettiğini belirterek, ‘’Caner Sarmaşık ailesini arayarak bu komutan ‘benim üzerime çok geliyor ne yapacağımı bilemiyorum’ diyor. Ailesi de muhtara gidiyor ve muhtar da bölük komutanını arıyor. Sonrasında komutan, Sen aileni niye arıyorsun, bizi şikâyet ediyorsun? ’’gibi cümleler kullanıyor. ‘Allah’ın şoparı, geri zekalı’ gibi hakaretlere maruz kalıyor Roman olduğundan dolayı. Bu konuşmadan sonra tekrar ailesini arıyor, Bana sizinle konuştuğum için yine ‘Seni bak ne yapacağım, seni gerekirse burada öldüreceğim, burada gömeceğim ve ailene de bu onuru, şehitliği yaşatmayacağım’ ifade etmiştir” dedi.

Kaya, Akar’ın yanıtlaması amacıyla şunları sıraladı:

-Caner Sarmaşık isimli askerin intihar ettiği iddiası doğru mudur? Araştırıldı mı? Doğru ise otopsisi yapılmış mıdır ve sonucu nedir?

-Caner Sarmaşık isimli askerin, arkadaşları ve komutanları tarafından intihara meyledecek izlenimi edinilmiş midir? Bu konu ile ilgili arkadaşları ve komutanlarından bilgi /ifadeleri alınmış mıdır?

-Caner Sarmaşık isimli askerin, intihar etmesi ile ilgili soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise hangi aşamadadır?

-Son 5 yıl içinde kışlada hayatını kaybeden asker sayısı kaçtır? Rütbelere ve kütük kayıtlarına göre dağılımı nedir?

-Son 5 yıl içinde kışlada intihar ederek hayatını kaybeden asker sayısı kaçtır? Rütbelere ve kütük kaydına göre dağılımı nedir?

-Bakanlığınızın kışlada yaşanan intihar vakalarını önlemek adına yaptığı herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?"