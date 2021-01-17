HDP'li Katırcıoğlu'dan MHP'li Aydın'a başsağlığı mesajı

T24 Haber Merkezi

HDP milletvekili Erol Katırcıoğlu, annesini kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'a taziyelerini iletti.

“Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır ( Fe inne meal üsri yüsra)”. Annemin aylardır çektiği acıları rahmetiyle kolaylaştıran Allah’a hamd olsun. Cennet hatunu olasın inşallah" diyen MHP milletvekili ve genel başkan yardımcısı Kamil Aydın'a "Başın sağolsun. Allah rahmet eylesin" diye yazdı.

MHP de yaptığı açıklamada "Genel Başkan Yardımcımız ve Erzurum Milletvekilimiz Prof. Dr. Kamil AYDIN'ın annesi Zülfiye AYDIN hanımefendi vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Erzurum Asri Mezarlığında defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" dedi.