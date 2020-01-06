HDP'li Kars Belediyesi, 2 milyona yaklaşan ağırlama ve tören giderini, 1 yılda 345 bin liraya düşürdü

Kars Belediyesi’ni 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde kazanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimi, fuzuli masrafların önünü keserek, kent bütçesine büyük katkı sundu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetiminden büyük borçlarla belediyeyi devralan eş başkanlar Şevin Alaca ve Ayhan Bilgen’in özelikle Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri kaleminde yaptıkları tasarruf dikkat çekti.

Belediye başkanlarının inisiyatifinde olan harcama kaleminde (hediye, yeme- içme, ulaşım- seyahat, konaklama) yüzde 80 oranında bir azalma kaydedildi. MHP’li eski Başkan Murtaza Karaçanta’nın 2018 yılında Temsil Ağırlama ve Tören Gideri için yaptığı 1 milyon 703 bin TL’lik harcama, HDP’li Eşbaşkanlar Alaca ve Bilgen, 2019 yılında (ilk 3 ay hariç) yüzde 80 tasarruf sağlayarak 345 bin TL’ye düşürdü.

Belediye basın biriminin verdiği bilgilere göre, aynı tasarruf kiralama kalemlerinde de yaşandı. Basın birimi, Nisan 2019 itibariyle kiralama kaleminde yüzde 75 oranında bir azalma olduğunu ve bunun bütçeye katkısının ortalama 600 bin TL’yi bulduğunu kaydetti.

Fatura tahsilatında yüzde 70 artış

Belediye yönetimi aylık gelir ve gider bilançolarını düzenli olarak pankartlarla kamuoyuna duyuruyor. Yeni dönemde şeffaf bir yönetim sergilenmesiyle halkın belediyeye güven duyduğuna dikkat çeken basın birimi yurttaşların su faturaları ile emlak ve çöp vergilerini ödemeye başladığını vurgulayarak fatura ve vergi tahsilatlarında yüzde 70 oranında artış olduğuna dikkat çekti. Halk ile belediye arasındaki güveni arttıran başka çalışmalar ise, imar ruhsatlarındaki usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması ve belediyeyi ofis olarak kullanan müteahhitlerin kurumla ilişkilerinin kesilmesi oldu.

İşe gelmeden maaş alan personelin işine son verilmişti

Kars Belediyesi’nde Belediyede çalışıyor gibi gösterilip MHP il örgütünde çaycılık yapan bir kişinin de aralarında olduğu işe gelmeden maaş alan personelin işine son verilmişti (MA)