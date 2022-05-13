HDP'li Kaçmaz'dan Cübbeli Ahmet'e Türkçe ve Kürtçe tepki: Allah belasını versin

HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP ve seçmenini hedef alan açıklamaları üzerine ‘Cübbeli Ahmet'e Meclis’ten hem Kürtçe hem de Türkçe tepki gösterdi. Kaçmaz, "Allah belasını versin.’ dedim. Bedduasını ilettim ona” dedi.

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün geçtiğimiz hafta yayınladığı bir videoda HDP'ye ve seçmenlerine yönelik sözlerine bir tepki de TBMM Genel Kurulu’ndan geldi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Cübbeli Ahmet'e hem Türkçe hem de Kürtçe tepki gösterdi. “HDP'lilerin Cübbeli Ahmet Hoca'ya sözünü buradan ifade etmek istiyorum: Cübbeli…” ifadelerinin ardından Kürtçe sözlerine devam eden Şaşmaz, “Allah belasını versin” dedi.

"Bedduasını kendisine iade ettim"

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel’in, “Ne dediğini anlamadık” sözleri üzerine HDP’li Kaçmaz "Allah belasını versin.’ dedim. Bedduasını ilettim ona” diye konuştu.

TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç’in, “Hüseyin Bey, Türkçe söyleseydin de biz de anlasaydık” ifadeleri üzerine bu kez Kaçmaz, "Allah belasını versin.’ dedim, bedduasını kendisine iade ettim. Allah belasını versin!” ifadelerini kullandı.

Ne demişti?

Geçtiğimiz hafta kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Mahmut Ünlü, HDP ve seçmenini hedef alarak, "PKK militanlarını destekleyen ve bölünme niyetiyle HDP'ye rey verenleri vatandaşlıktan çıkarmazsanız vatanın bütünlüğünü sağlayamazsınız ve bölünmeyi önleyemezsiniz” demişti.