HDP’li İmir: Kayyım tarafından yönetilen Cizre Belediyesi bir yıldır esnafa borçlarını ve hakedişlerini ödemiyor

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, kayyım ile yönetilen Şırnak’ın Cizre Belediyesi'nin yaklaşık bir yıldır küçük esnafa borçlarını ve hakedişlerini ödemediğini belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Önceki kayyımın yaptığı yolsuzluklardan kaynaklı esnafın borcunun ödenmediği doğru mu" diye sordu.

Nuran İmir, Cizre Belediyesi'nin yaklaşık bir yıldır küçük esnafa borçlarını ve hakedişlerini ödememesi ile ilgili Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. İmir, önergesinde, "Ağustos ayında atanan kayyım, eski kayyumun borçlarını, görmezden gelerek ödememektedir. Bir yıl içerisinde yaşanan kriz, zamlar ve kur farkına bakmaksızın Cizre esnafı kayyım tarafından mağdur ediliyor" dedi ve şunları aktardı:

"Yandaş şirketlerine yüklü miktarlarda verilen ihalelerin ödemeleri yapılırken kendi geçimini ancak sağlayabilen küçük esnafın borçları ve ihale hakedişlerinin ödenmediği, esnaflar tarafından belirtilmektedir. Belediye kasasında yüklü miktarda nakit para olmasına rağmen esnafın borçları ödenmemektedir. İhalelerden zarar ettikleri bir yana bir de kriz ve kur farkında zarar eden esnaf, bununla birlikte ödeneğini de belediyeden alamıyor."

"Kur farkı hesaplanarak ödemeler yapılmalıdır"

Enflasyon ve kur farkı hesaplanarak ödemelerinin bir an önce yapılması gerektiğini belirten İmir, Bakan Soylu'ya şu soruları yöneltti:

- “Cizre kayyımının Cizre esnafının borçlarını neden ödemediğine dair bir araştırma yaptınız mı?

- Önceki kayyımın yaptığı yolsuzluklardan kaynaklı esnafın borcunun ödenmediği doğru mu?

- Bir kişinin yaptığı işin yine kendisi tarafından denetlemeye tabi olması mevzuata aykırı değil midir?

- Cizre esnafının kayyım tarafından ödenmeyen borçları ve hakedişlerinin ödenmesi için bir girişiminiz olacak mıdır?” (ANKA)