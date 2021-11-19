HDP'li Hüda Kaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kabataş yalanına malzeme olanlar hariç başörtülüler sizin kızınız da, bacınız da değil

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasına yanıt verirken kullandığı "başörtülü kızlarım" ifadesine tepki gösterdi.

Twitter'dan Erdoğan'ın "Sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan helallik dile" sözlerini alıntılayan Kaya, "Kabataş yalanına malzeme olanlar hariç başörtülüler sizin kızınız da değil, bacınız da değildir. Özgürlüklere karşı olan tüm anlayışlarla mücadele etmeyi biliriz biz! Zalimlere karşı dün idamlar pahasına zerre geri adım atmadık bugün de hiç bir vesayeti kabul etmeyeceğiz.Ve emin ol ki, başörtülü kadınların saltanatınızı nasıl devireceklerini ilk seçimde göreceksiniz! Başörtülülerden" dedi.

2013'te, Gezi Parkı direnişi sürecinde dönemin Bahçelievler Belediye başkanı Osman Develioğlu'nun gelini olan Zehre Develioğlu'nun "Kabataş İskelesi’nin önünde belden yukarısı çıplak, elleri deri eldivenli, başları bandanalı onlarca erkek tarafından yerlerde sürüklendiği, üzerine idrar yapıldığı" iddia edilmişti. "Kabataş gelini" olarak da anılan Develioğlu’nun Haziran 2013’te öne sürdüğü iddialar daha sonra kamera görüntüleriyle yalanlanmıştı. Develioğlu'nun haberlerini Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Star gazetesinde çalışırken haberleştirmiş, birçok gazeteci ve siyasetçi de gündemde tutmuştu.

TIKLAYIN - Erdoğan: Ey Bay Kemal, sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan helallik dile