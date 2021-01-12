HDP'den Erman Toroğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama: Bu nefret dilini kınıyoruz

HDP Halklar ve İnançlar Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları, Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica'yı eleştirirken ırkçı ifadeler kullanan ASPOR yorumcusu Erman Toroğlu hakkında, "Nefret dilini kınıyoruz; Romanların yanındayız" dedi.

"Ayrımcılığa ve nefret suçlarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanan Hatimoğulları'nın açıklaması şöyle:

"Ayrımcılığa karşı Romanların yanındayız"

"Geçtiğimiz günlerde A Spor yorumcusu, eski hakem Erman Toroğlu'nun, Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica'yı eleştirirken sarf ettiği "Böyle çingenelik olur mu?..." sözleri dolayısıyla kendisini ve kullandığı bu nefret dili nedeniyle kınıyoruz.

Yüzlerce yıldır bu topraklarda birlikte yaşadığımız Romanlara karşı bu ayrımcı ve ötekileştirici söylemi çok iyi tanıyoruz. Bir yıl önce kaçırılan Keldani çiftten; cansız bedeni 70 gün sonra bulunan Şumuni Diril’den ve halen kayıp olan Hurmüz Diril’den, 14 yıl önce katledilen Hrant Dink’ten; kaçırılan, zorla alıkonulan Ezidi kadınlardan, helikopterden atılarak işkence edilen ve bugün gözaltına alınmak istenen Osman Şiban’dan bu coğrafyada yaşanmış onlarca katliamdan ve acıdan biliyoruz.

Türkiye’de bulunan yaklaşık 5 milyon Roman, Dom, Lom ve Abdal gruplarının ön yargıları besleyen, ayıran, ayrıştıran, hakaret eden tüm söylemlerin caydırıcı bir şekilde yasaklanmasını ve önyargılardan uzak, birlikte bir yaşamı sürdürebilmeyi destekleyecek yasal adımların atılması, nefret suçlarının cezalandırılması taleplerini destekliyoruz. Roman oldukları için her türlü ayrımcılık, ötekileştirme, baskı ve şiddete maruz kalmış olan Romanların yanındayız. Ayrımcılığa ve nefret suçlarına karşı mücadelemizi birlikte sürdürmekte kararlıyız."

Ne olmuştu?

Erman Toroğlu, "O teknik adam var ya tam tiyatro. Böyle bir tiyatro görmedim ben. Burayı ne zannediyor? Böyle çingenelik olur mu ya, çingenelik..." derken, "Affedersin, çingenelik bu" dedi. "Ne diyeyim abi, ne taraftan tutsam o tarafa kötü gidiyor" diyen Toroğlu, "Ne bileyim abi, ne diyeyim, dilenci mi diyeyim ya, dilenci diyeyim" dedi. Toroğlu ayrıca, "Romanlardan özür dilerim de, çok severim onları ayrıca da... Ben benzetmeyi başka yerden yaptım" diye ekledi.