HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesi için Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan hapis cezaları kesinleşen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesi için Adalet Bakanlığı'na yazı gönderdi. Başsavcılıkça hazırlanan yazıda milletvekilleri Güven hakkındaki 6 yıl 3 ay, Farisoğulları hakkındaki 9 yıl hapis cezasının Yargıtay 16. Ceza Dairesince onandığı anımsatıldı.