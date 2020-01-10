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HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesi için Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi

Güven ve Farisoğlulları'nın cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı

10 Ocak 2020 12:30

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan hapis cezaları kesinleşen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesi için Adalet Bakanlığı'na yazı gönderdi. Başsavcılıkça hazırlanan yazıda milletvekilleri Güven hakkındaki 6 yıl 3 ay, Farisoğulları hakkındaki 9 yıl hapis cezasının Yargıtay 16. Ceza Dairesince onandığı anımsatıldı.

Yazıda Güven ve Farisoğulları'nın halen milletvekili olmaları nedeniyle Anayasa'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip bulundukları, kesinleşen cezaların infazının yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca yasama dokunulmazlığının kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği belirtildi.

TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilen yazıda cezaların infazı için milletvekilliklerinin düşürülmesi halinde Başsavcılığa bilgi verilmesi istendi.

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