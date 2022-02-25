HDP'li Gülüm: İçişleri Bakanlığı'nın "seyreltme uygulaması" mültecilerin seyahat ve çalışma hakkına aykırı

HDP'li Milletvekili Züleyha Gülüm, İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye’deki mültecileri "seyreltme uygulaması" adı altında başka illere göndermesiyle ilgili olarak, "Bu durum mültecilerin seyahat etme hakkı ve çalışma haklarına aykırıdır. İktidarın ayrımcılığı derinleştiren politikaları, mültecilere dönük insan hakkı ihlallerini arttırmakta ve halkın bir arada ve barış içinde yaşama olanağına zarar vermektedir" dedi.

Gülüm uygulamada yüzde 25’in üzerinde Suriyeli nüfusun olduğu bölgelerde mültecilere ikamet izni verilmeyeceği ve Suriyelilerin ‘gönüllülük esası’ ile başka ilçe veya illere kaydırılacağının açıklandığını hatırlatarak, "Karar, İstanbul’un Fatih ve Esenyurt ilçelerinde ve Ankara’nın Altındağ ilçesinde uygulanmaya başlanmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın Altındağ ilçesine ilişkin açıkladığı verilere göre; 4 bin 500 Suriyeli sığınmacı başka yerlere nakledilirken, ilçede 309 metruk bina yıkılmış, 177 işyeri kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.