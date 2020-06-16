HDP'li Gergerlioğlu: Savcı, annesi gözaltına alınan çocukları Çocuk Esirgeme Kurumu'na göndermeye çalışmış

Tekirdağ’da 9 ve 19 aylık iki bebeği olan ev kadını Yasemin Baltacı’nın gözaltına alındığı, savcının ise bebeklerin Çocuk Esirgeme Kurumu’na gönderilmesi talimatı verdiği öğrenildi. Olayı, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu duyurdu.

Gergerlioğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Yine utanç sahnesi! Mersin...Yasemin Baltacı, 9 ay, 19 ay bebek annesi gözaltına alındı. Gözaltına alınırken 'Savcı çocukları çocuk esirgeme yurduna gönderin’ demiş. Zorla küçüğü annenin yanına vermişler. Bebekli annelere zulmeden bir Türkiye! Tutuklanması yasaya aykırıdır” ifadelerini kullandı.

2 küçük çocuğu olan 29 yaşındaki Yasemin Baltacı’nın Mersin’de yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan Yasemin Baltacı’nın eşinin Kronos haber sitesine yaptığı açıklamada “Sabah işe gitmiştim, gelmişler gözaltına almışlar, Mersin’deki bir soruşturma nedeniyle. Bilgimiz bu kadar. Başka da bir açıklama yapılmamış. Niye gözaltına alındı, neden götürülüyor, hangi soruşturma bilmiyoruz. Eşimin ailesi orda. Eşimle konuştum gözaltı sonrası, o da bilmiyor” dedi.

Kronos sitesinin Baltacı’ya ilişkin haberinde şu ifadeler yer aldı:“İki çocuk annesi ev kadını Yasemin Baltacı (29), 2018 yılında ‘geçmişte cemaat evlerinde kaldığı’ gerekçesiyle gözaltına alındı ardından tutuklanarak Tarsus Cezaevi’ne gönderildi. Tutuklandığında hamile olan Baltacı, 25 gün kaldığı cezaevinde ilk çocuğunu doğurdu. Doğumdan bir hafta sonra tahliye edilen Baltacı’ya ‘örgüt üyeliğinden’ 7 yıl 9 ay ceza verildi, dosyası şu an İstinaf Mahkemesi’nde.

Tekirdağ Çerkezköy’de yaşayan Baltacı ailesinin hayatı bu sabah eve gelen polislerle bir kez daha sıkıntılı bir döneme girdi. Mersin’de yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı olduğu söylenen Yasemin Baltacı’ya başka bir bilgi verilmedi. Neden gözaltına alındığını bilmeyen Baltacı, götürülürken 9 aylık kızı Meryem’i de yanına almak istediğini söyledi. Bu talebin sorulduğu Mersin Savcısı ise “Çocuk Esirgeme Kurumu’na bırakın çocuğu, kadını getirin” dedi. Bunun üzerine gözaltı sırasında işte olan çocukların babası gelerek çocukları teslim aldı. Çocuklarıyla birlikte yolda olan ve Mersin’e giden Yasemin Baltacı’nın eşi yaşadıklarını Kronos’a anlattı.

Savcı, "Çocuk esirgeme kurumuna verin" demiş

Yasemin Baltacı’nın eşi gözaltı sırasında evde olmadığını belirterek, “Sabah işe gitmiştim, gelmişler gözaltına almışlar, Mersin’deki bir soruşturma nedeniyle. Bilgimiz bu kadar. Başka da bir açıklama yapılmamış. Niye gözaltına alındı, neden götürülüyor, hangi soruşturma bilmiyoruz. Eşimin ailesi orda. Eşimle konuştum gözaltı sonrası, o da bilmiyor” dedi. Küçük kızının annesiyle gitmek istediklerini anlatan Baltacı’nın eşi, “Çocuk emiyor, bu yüzden annesiyle gitsin dedik ama Mersin Savcısı ‘olmaz, Çocuk Esirgeme Yurdu’na kadını alın getirin’ demiş. Çocukları geri aldım. Arabadalar şu an yoldayız biz de Mersin’e gidiyoruz. Küçük bilmiyor bir şey ama büyük kızım Zeynep sürekli anne diye ağlıyor” şeklinde konuştu.

"Kanun çıkardılar ama işlemiyor"

Yasemin Baltacı’nın neden gözaltına alındığını anlayamadıklarını belirten eşi, “Daha önce alındı, tekrar niye alındı? Kanun çıkardılar, hamile ve küçük çocuklu kadınlara gözaltı, tutuklama yapılamaz diye ama o kanun işlemiyor ki. Eşim eline silah mı almış, ne yapmış. Ne yaptı yani?” şeklinde konuştu.”