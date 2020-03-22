HDP'Lİ Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı bana KHK'lı personellerin de pandemi hastanelerinde görevlendirilebileceğini iletti

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüşerek 2016 yılında ilan edilen OHAL sonrasında KHK'lar ile görevinden alınan en az 15 Bin sağlık çalışanı hatırlattığını, Koca'nın da kendisine KHK ile işinden edilen Doç. Dr. Mustafa Ulaşlı ile Pazartesi günü görüşüleceğini ve diğer KHK'lı sağlık çalışanlarının da pandemi hastanelerinde görevlendirilebileceğini ilettiğini söyledi.

"Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’yı aradım KHKlı Sağlık Emekçilerinin durumunu anlattım"

KHK'lı sağlık çalışanlarının durumunu ve çözüm önerileni anlatmak için Cumartesi günü Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’yı aradığını belirten Gergerlioğlu, Koca'ya KHK'lı sağlık çalışanlarının durumunu, Koronavirüs üzerine araştırmaları olan KHKlı Doç. Dr. Mustafa Ulaşlı gibi Koronavirüs'le mücadele edecekken âtıl durumda olan sağlıkçıların durumunu anlattığını söyledi.

Gerggerlioğlu, Koca'nın kendisine bu durumların farkında olduklarını, Doç. Dr. Mustafa Ulaşlı ile Pazartesi görüşüleceğini, pandemi hastanelerinde KHKlı sağlık çalışanlarının görevlendirilebileceğini söylediğini ifade etti.

"İşlerinden edilmiş ve sivil ölüme mahkûm edilmişlerdir"

Gergerlioğlu, 2016 yılında meydana gelen 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında ilan edilen OHAL sürecinde, 140 Bin civarında kamu çalışanının işlerinden edildiğini ve sivil ölüme mahkûm edildiğini dile getirdi.

Gergerlioğlu bu kamu emekçileri içerisinde yaklaşık 15 Bin civarında Tıp doktoru, profesör, doçent, uzman, pratisyen, yoğun bakım uzmanı, acil çalışanı hemşire, sağlık memuru ve bunlar gibi sağlık sisteminde çok önemli işler yapan sağlık emekçilerinin de işlerinden edildiğini vurguladı.

"Sağlık Çalışanları başta olmak üzere bütün KHKlılar işlerine acilen derhal geri dönmelidir!"

"Hükümetten en temelde isteğimiz haklı oldukları bu süreçte sağlık çalışanları başta olmak üzere bütün KHK'lıların işlerine acilen derhal geri dönmeleridir" diyen Gergerlioğlu, "Hukuksuzluğu Anayasa Mahkemesi kararıyla kesinleşen Güvenlik Soruşturması uygulamasına derhal son verilip sadece arşiv taraması yapılarak sağlık emekçileri derhal göreve başlatılmalıdır" dedi.