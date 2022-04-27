HDP'li Gergerlioğlu'ndan Uşak Valisi'ne: Ne yapsa yaranamadı, keşke haysiyeti esas alsaydın da çıplak aramanın üstünü iftiralarla örtmeseydin

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın merkeze çekilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu; "Ne yapsa yaranamadı. Keşke haysiyeti esas alsaydın da çıplak aramanın üstünü iftiralarla örtmeseydin" dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, eşi 25. ve 26. Dönem AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın Gezi davası kararlarını eleştirmesinin ardından Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın bu sabah merkeze çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu:

"Ya böyle işte! Zamanında sırf valiliğini korumak için çıplak arama skandalının üstünü örtmeye çalışmıştı. Şimdi eşinin tweetinden görevden alındı. Ne yapsa yaranamadı. Keşke haysiyeti esas alsaydın da çıplak aramanın üstünü iftiralarla örtmeseydin. Yazıklar olsun sana."

"Eşi iktidarı eleştirdiği için görevden alındı"

Gergerlioğlu şöyle devam etti:

"Yanlış anlamayın! Halka sert davrandığı için değil, geçen gün eşi iktidarı eleştirdiği için vali görevden alındı. Ülkenin haline bak, liyakat değil, iktidara yeterli kul, köle olmamaktır kriter."

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