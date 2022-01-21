HDP'li Gergerlioğlu'ndan Doğu Türkistan için kanun teklifi

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için 5 Temmuz'da anma ve yas günü yapılması için kanun teklifi verdi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Doğu Türkistan için hazırladığı kanun teklifini Meclis'e sundu.

Gazete Duvar'ın haberine göre Gergerlioğlu, her yılın 5 Temmuz gününün, " Doğu Türkistan’da İnsan Hakları İhlalleri Sonucu Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü" olarak kabul edilmesini, bu tarihi içine alan hafta boyunca anmalar, nefret söylemi, linç ve soykırım konusunda duyarlılığı artırmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesini talep etti.

HDP’li, Gergerlioğlu kanun teklifinin gerekçesinde, “Çin hükümeti Doğu Türkistan topraklarını Türklerden arındırmak ve buraları tamamen Çinlileştirmek amacıyla, Doğu Türkistan’ı imar ve kalkındırma iddiası ile bölgeye sürekli olarak Çinli göçü teşvik ettiği iddia edilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Çin güvenlik güçlerinin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu yüzlerce genç hayatını kaybetmişti”

Urumçi’de üniversite öğrencilerinin 5 Temmuz 2009 yılında gösteri düzenlediğini, Çin’in Şaoguan şehrinde Uygur işçileri döverek öldüren katillerin soruşturulmasını talep ettiklerini hatırlatan Gergerlioğlu, kanun teklifinin gerekçesinde, “Çin güvenlik güçlerinin ellerinde kitap ve kalemden başka bir şey olmayan göstericilerin üzerine ateş açması sonucu yüzlerce genç hayatını kaybetmişti” dedi.

Yaşananları başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kullandığım ifadeyi bilerek kullanıyorum, inanarak kullanıyorum. Dışişleri'ndeki arkadaşlar benim ifademin dışında bir ifadeyi kullanamaz. Ve kullanmamışlardır da. Burada bir yanlışlık olabilir. Şu anda Çin'deki bu olay adeta bir soykırımdır. Bunu daha farklı bir şekilde yorumlamanın bir anlamı yok” ifadeleriyle aktardığını belirten Gergerlioğlu teklifinde şu ifadelere yer verdi:

"Bu iddialar ortada olduğu gibi pek çok ülke bu uygulamaları soykırım olarak kabul etmektedir. ABD, Hollanda, Kanada, Litvanya, İngiltere ve son olarak meclisleri bu fiiller soykırım olarak kabul edildi. Yukarıda belirttiğim sebepler çerçevesinde ‘5 Temmuz 2009’daki Urumçi’de yaşananların yıl dönümünde Doğu Türkistan’da İnsan Hakları İhlalleri Sonucu Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü’ olması için bu kanun teklifi hazırlanmıştır."