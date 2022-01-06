HDP'li Gergerlioğlu'ndan Aysel Tuğluk açıklaması: ATK raporunda 'bizi kandırmaya çalışıyor, infaz ertelemeye gerek yok' demiş

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, demans tanısı konulan eski milletvekili Aysel Tuğluk’a Adli Kurumu Kurumu'nun (ATK) verdiği "cezaevinde kalabilir" raporuyla olarak, "ATK raporunda ‘bizi kandırmaya çalışıyor, infaz ertelemeye gerek yok’ demiş. Sandalyeye oturamamasını bile numara olarak görmüşler. Demansta bu şekilde durumlar yaşanıyor ve çok yaygın bir durum. Hastalık açık şekilde ortada. ATK'nin raporu tıbbi beyanlar içermiyor, bunlar tıbbi beyanlar değil” dedi.

İstanbul ATK’nin Tuğluk için verdiği “cezaevinde kalabilir” raporu ve Kocaeli Üniversitesi’nin “cezaevinde kalamaz, infazı ertelenmeli” raporunu da bir hekim gözüyle değerlendiren Gergerlioğlu, “Her iki raporu da ayrıntılı şekilde okudum. Kocaeli Üniversitesi’nde 9 profesör ‘kesinlikle cezaevinde kalamaz, infazı ertelenmeli’ diyor ve bunu tıbbi değerlendirmelerle ifade ediyor." ifadelerini kullandı

Adalet Bakanlığı, cezaevlerindeki hak ihlallerini gündeme getiren Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili- Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu’na, demans tanısı konulan eski milletvekili Aysel Tuğluk’u ziyareti için izin vermedi.

Gergerlioğlu, Bakanlığın kararını ve bir hekim olarak Adli Kurumu Kurumu (ATK) ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Aysel Tuğluk için verdiği zıt raporları bianet’e değerlendirdi.

"Ziyaret talepleri gerekçe gösterilmeden reddediliyor"

“Terör suçları” kapsamında yatan tutukluların ziyareti için Adalet Bakanlığı’ndan izin alınması şartının konulduğunu belirten Gergerlioğlu, çok kez başvuru yaptığını fakat her seferinde gerekçe gösterilmeden reddedildiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığına yönelik eleştirileri nedeniyle izin verilmediğini belirtti. Cezaevi yönetiminin de aynı tutum içinde olduğunu ifade etti.

Hipokrat yemini hatırlatması yapan Gergerlioğlu, hekimlerin siyasi, dini hiçbir ayrım yapamayacağını vurguladı:

"Ahizeyi kaldırması dakikalar alıyor"

“Tüm hekimler hipokrat yemini ediyor, hekimler ayrım yapamaz ama ATK’nin siyasi bir ayrım yaptığı çok açık ortada. Ziyaretinde giden vekil arkadaşlarımız telefon ahizesini kaldırması için yönlendirdiklerini bunun bile dakikalar aldığını söylüyor.

Sandalyeyi düzeltip oturana kadar uzun bir zaman geçtiğini, kelimeleri veya söyleyeceği şeyleri unuttuğunu, konuşmasında sorun olduğunu belirtiyorlar. Doktor olmayan insanların bile hissettiği bir durum var ortada ama ATK ‘kandırılıyoruz’ diyor, verdiği karar tamamen siyasi, tıbbi izahı yok."

Bakanlık izin vermedi, cezaevinin önüne gitti

Adalet Bakanının ziyarete izin vermemesi üzerine Gergerlioğlu, bugün Kandıra Cezaevi önündeydi ve cezaevi önünde açıklama yaptı. Gergerlioğlu, cezaevi önünden "Aysel Tuğluk büyük hak ihlalleri yaşıyor. Aysel Tuğluk'un tıbbi raporlara göre bir an önce cezaevinden çıkarılması gerekiyor. Bunun yapılmaması halinde vahim bir sonuçla karşı karşıya kalınabilir" diye seslendi.