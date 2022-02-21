HDP'li Gergerlioğlu'ndan 'Anadil Günü' için kanun teklifi: İnsanların anadillerini kullanmaları onların annelerinden emdikleri süt kadar helal ve haklarıdır

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'e verdiği kanun teklifinde 21 Şubat tarihinin 'Anadil Günü' olarak ilan edilmesini talep etti.

Gergerlioğlu TBMM'ye verdiği kanun teklifi metninde, "Anadil çok önemli bir kavramdır. Hatta şu söylemi çok önemserim. İnsanların anadillerini kullanmaları onların annelerinden emdikleri süt kadar helal ve haklarıdır. Ben nasıl bir Türk olarak anadilimi özgürce kullanıyorsam, coğrafyamızda yaşayan herkes de aynı özgürlükle kendi anadilini konuşmalı, kurumlarda kullanmalı ve nesillerine sağlıklı şekilde aktarabilmelidir" açıklamasında bulundu.

Kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Anadili kişinin kimliğinin, duygusal ve zihinsel gelişiminin ayrılmaz bir parçası niteliğini taşıyan dildir"

"Dil, bir iletişim aracı olmaktan çok daha fazla şeyi ifade eder. Her dil, o dili konuşan toplumun tarihinin ve kültürünün taşıyıcısıdır da. Her insan için anadilinin ayrı bir önemi ve yeri vardır. Anadili kişinin dünyayla ilk iletişim kurma sürecinde edinip öğrenmeye başladığı ve dolayısıyla kişiliğinin, kimliğinin, duygusal ve zihinsel gelişiminin ayrılmaz bir parçası niteliğini taşıyan dildir. İkinci dil öğrenmediğimizde bir eksiklik yaşayabiliriz ama anadilimizi yitirdiğimizde benliğimizin ve kimliğimizin, duygusal ve zihinsel bütünlüğümüzün çok önemli bir tamamlayıcısından mahrum kalırız.

Dünyada 6000 kadar dil olmasına karşın bu dillerin tümü 200 ülkede konuşulmaktadır. Bu da, dünyanın tekdilli değil, çokdilli olduğunu gösterir. Bazı ülkelerde yüzlerce dil konuşulmaktadır. Örneğin Papua Yeni Gine’de 850, Nijerya’da 427, Kamerun’da 270, Zaire’de 210, Solomon Adaları’nda 66, Avustralya’da 250, Hindistan’da 380, Endonezya’da 670 farklı dil konuşulmaktadır. Bütün dillerin yüzde 70’den fazlası 20 ulusdevlette konuşulmaktadır. Bu farklı, zengin ve doğal gerçekliğe karşın tekdilli dünyayı savunanlar, daha çok tek dilin konuşulduğu uluslara mensupturlar ve zamanı geldiğinde herkesin kullanacağı dilin, kendilerinin dili olacağına inanmaktadırlar."

"Türkiye'de Türkçe ile birlikte 36 dil konuşuluyor"

"Türkiye'de konuşulan dilleri dünya dilleri üzerine kapsamlı çalışmalara yer veren ethnologue.com'un Türkiye raporuna göre Türkiye'de Türkçe ile birlikte 36 dil konuşuluyor.

Anadil çok önemli bir kavramdır hatta şu söylem çok önemlidir. İnsanların anadillerini kullanmaları onların annelerinden emdikleri süt kadar helal ve haklarıdır. Ben nasıl bir Türk olarak anadilimi özgürce kullanıyorsam, coğrafyamızda yaşayan herkes de aynı özgürlükle kendi anadilini konuşmalı, kurumlarda kullanmalı ve nesillerine sağlıklı şekilde aktarabilmelidir.

Yukarıda belirttiğim sebepler çerçevesinde ’21 Şubat gününün Anadil Günü’ olması ve öncelikle okullarda sonrasında da bütün kurumlarda günün anlam ve önemine binaen çalışmalar yürütülmesi için bu kanun teklifi hazırlanmıştır."