HDP'li Gergerlioğlu'ndan Adli Tıp Kurumu'nun Aysel Tuğluk raporuna tepki: Bu hasta mahpus kendisini savunacak bilişsel düzeyde değil ki!

Adli Tıp İhtisas Kurulu Kocaeli Kandıra cezaevinde tutuklu bulunan ve daha önce 'demans' teşhisi konulan eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'la ilgili hazırladığı 4 Şubat tarihli raporda "cezaevi sorumluluğunun tam olduğu" görüşüne vardı. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu rapora tepki gösterdi.

Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aysel Tuğluk Adli Tıp raporunu okudum. Rapor suç ithamları tarihleri için ceza sorumluluğu olduğunu vurguluyor ama o zamana dek bir tetkik yok! Geçen raporda 'heyeti kandırdığı' iddia edilirken bu raporda hafif bilişsel bozukluk deniyor. Aslında ağır! Neresini düzeltelim? Mahkeme Adli Tıp'a "savunma yapıp yapamayacağını" sormuş, Adli Tıp 'ceza sorumluluğu tam' demiş, Bu hasta mahpus kendisini savunacak bilişsel düzeyde değil ki! Bu haliyle infazının gerçekleşmesi hastalığı daha kötüleştirecek, bir müddet sonra hayati tehlikeler yaşayabilecektir." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Adli Tıp Kurumu, Aysel Tuğluk için "cezaevinde kalabilir" raporu verdi!