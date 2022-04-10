HDP’li Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanı’na: Çocukların, anne karnındaki bebeklerin vebali ne ağırdır, bilir misin?

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'de her gün çocuklu ve hamile annelerin cezaevine girdiğini belirterek Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a seslendi. Gergerlioğlu, Bozdağ'a, "Çocukların, anne karnındaki bebeklerin vebali ne ağırdır, bilir misin?" diye sordu.

Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her gün çocuklu, hamile annelerin cezaevlerine girdiği ülkenin adı nedir? Tüm dünyanın "Türkiye" dediğini duyar gibiyim. 5 aylık hamile, 4 yaş çocuk annesi Aslı Ünlü bugün cezaevine girdi! Çocukların, anne karnındaki bebeklerin vebali ne ağırdır! Bilir misin?" ifadesini kullandı.