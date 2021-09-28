HDP'li Gergerlioğlu: ‘Mültecileri öldürmenin cezası olmamalı’ paylaşımını yapan Ülkü Ocakları Başkanvekili hakkında soruşturma başlatılacak mı?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Mültecileri öldürmenin cezası olmamalı” paylaşımında bulunan Tekirdağ’ın Lüleburgaz ilçesi Ülkü Ocakları Başkanvekili Reşit Tontuş hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmayacağını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sordu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Lüleburgaz Ülkü Ocakları Başkanvekili Reşit Tontuş’un sosyal medyada yer alan “Mülteci öldürmenin cezası olmamalı” şeklindeki paylaşımını Meclis gündemine taşıdı.

Tontuş’un paylaşımının hatırlatıldığı önergede Gergerlioğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e şu soruları yöneltti: “

“*Bu konu ile ilgili Bakanlığınız bir soruşturma başlatacak mıdır?

*Lüleburgaz Ülkü Ocakları Başkan Vekili Reşit Tontuş’un ifadesine başvurulacak mıdır?

*Lüleburgaz Ülkü Ocakları Başkan Vekili Reşit Tontuş hakkında TCK 216. Maddesi gereğince ne gibi işlemler başlatılacaktır?

*Lüleburgaz Ülkü Ocakları Başkan Vekili Reşit Tontuş’un 11 Ağustos tarihinde sosyal medyada paylaştığı haber sonrasında bu paylaşım sonrasında hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır?

*Son 5 yılda TCK 216. Maddeden hüküm alan yurttaş sayısı kaçtır?”