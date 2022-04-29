HDP'li Gergerlioğlu: Kafa travması geçirdi, tomografi çektirilmedi, el insaf!

“Basın açıklamasına katılmak” ve “slogan atmak” gibi suçlamalar ile Bafra T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Emir Karakum'un darp edildiği haberlerine dair Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, "Karakum'un bedeninde herhangi bir darp, cebir izinin bulunmadığı" ifadelerine yer verildi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karakum'un darp edilerek kafa travması geçirdiğini ve tomografi çektirilmeden cezaevine geri götürüldüğünü iddia etti.

Kurumun açıklamasını alıntılayan Gergerlioğlu; "Annesi, babası kapalı görüşte perişan bir şekilde görmüş, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün açıklaması bu, el insaf!!! Kafa travması, vücudunda ezikler, mide bulantısı yaşayan ve tomografi çektirilmeden Cezaevine götürülen için yapılan açıklama bu! Güzel balçıkla sıvanmaz!" dedi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, basında yer alan darp iddialarına ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada Emir Karakum'un bedeninde herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtildi.

Müdürlük'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan 'Bafra T Tipi Cezaevi'ndeki tutuklu Emir Karakum, 8 gardiyanın saldırısına uğradı! haberine ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yapılan incelemeler neticesinde; adı geçenin, 25.04.2022 görevli personele bağırarak tehditlerde bulunduğu, slogan atıp yere uzanarak görevli memurlara mukavemet gösterdiği; bunun üzerine tutuklu Emir Karakum'a darp-cebir raporu aldırmak üzere görevli memurlar tarafından kurum revirine çıkarıldığı, kurum revirinde görevli aile hekiminin rapor düzenlemek için muayene yapmak istemesi üzerine adı geçenin agresif hareketlerde bulunması dolayısıyla muayenesinin yapılamadığı ve Bafra Devlet Hastanesine sevk edildiği;

Bafra Devlet Hastanesinde yapılan muayene sonrasında düzenlenen sağlık raporunda, tutuklu Emir Karakum'un bedeninde herhangi bir darp, cebir izinin bulunmadığı belirtilmiştir."