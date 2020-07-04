HDP'li Gergerlioğlu: Hayatım başörtü yasağı mücadelesiyle geçti, yerine başörtülü zalimler gelsin diye değildi

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hayatının başörtüsü yasağına karşı mücadeleyle geçtiğini söyleyerek, “Bunun yerine başörtülü zalimler gelsin diye mücadele vermedik. Bu dine, bu iktidardan daha çok kötülük yapmış bir başka iktidar gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis’te yaptığı konuşmada "Bu ülkede AK Parti gelene kadar 'kadın' kelimesinin adı yoktu Türkiye’de" ifadesiyle tepki çekmiş ve pek çok kesim tarafından eleştirilmişti.

HDP'li Gergerlioğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

AKP'li Özlem Zengin'in eleştirilerine yanıt

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in kendisine yönelik eleştirileri ‘başörtüsü’ konusuna indirgeyerek eleştirileri savuşturmaya çalıştığını kaydeden Gergerlioğlu, “AK Parti iktidarı her geçen gün artan hukuksuzlukları, insan hakları ihlalleri ile iyice belirginleşen düşüşünü gizlemeye çalışıyor. Bu düşüşünü gizlemek için maalesef dine sarılmaya çalışılıyor. Baş örtüsüne sarılmaya çalışılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin partiye yönelik eleştiriler karşısında hemen baş örtüsü üzerinden cevaplar vermeye çalışıyor. Bu cevaplar kamuyu yanıltıcı cevaplardır, bu cevaplar din duygusu ile oynanmaya çalışılan başörtüsü duygusu ile oynanmaya çalışılan sözlerdir” değerlendirmesinde bulundu.

“Kötülükleriyle yüzleşmek yerine din istismari yapsinlar diye mücadele vermedik”

Bu sözleri kendisinin kabul etmeyeceğini kaydeden HDP’li Gergerlioğlu, şöyle devam etti: “Başörtüsü yasakları konusunda yıllardır mücadele vermiş bir insanım ve şu anda da böyle bir yasak gelse en başta karşı çıkacak insanım. Ben hayatımı baş örtüsüne yapılmış yasaklarla mücadele ile doldurdum, yıllarca bu konuda mücadele verdim, şu anda baş örtülü mazlumlar olmasın diye mücadele verdik ama bunun yerine başörtülü zalimler gelsin diye mücadele vermedik arkadaşlar, yaptıkları haksızlıkları din üzerinden, baş örtüsü üzerinden temizlemeye çalışanlar gelsin diye bunları yapmadık. Birileri iktidarlarının dejenerasyonlarını baş örtüsü ile gizlemeye çalışsınlar diye baş örtüsü mücadelesi vermedik. Birileri düşüşlerini engellemeye çalışsınlar ve bunu baş örtüsü ile yapsınlar diye baş örtüsü mücadelesi vermedik. Yaptıkları kötülükler ile hukuksuzluklar ile yüzleşeceklerine bunları yapmayıp baş örtüsü üzerinden din istismarı yapsınlar diye bu mücadeleyi vermedik. Kimse dini istismar vasıtası olarak kullanamaz.”

“Din adina yaptiğin kötülüğü örtbas etme”

Başörtüsü üzerinden din istismarı yapıldığını savunan Gergerlioğlu, “Meydanı boş bilip, belki dini çok fazla anlamayan, bilmeyen, yaşamayan insanların arasında bu tür istismarları rahat bir şekilde yapabilirler ama onlara biz dur deriz. Dur! Din adına istismar yapma. Din adına yaptığın kötülü örtbas etmeye çalışma, bunu baş örtüsü ile yapamazsın deriz biz kendilerine bunu hiç unutmasınlar. İktidarları çürümüştür. Kokuşmuştur, yozlaşmıştır, bunu din üzerinden görünmez kılmaya çalışıyorlar. Baş örtüsü üzerinden görünmez kılmaya çalışıyorlar kesinlikle bizim kabul edebileceğimiz bir durum değildir” dedi.

“Sizin zamaninizda binlerce baş örtülü kadin cezaevlerine girmedi mi?”

Gergerlioğlu’nun açıklaması şöyle devam etti:

“AK Parti’den önce kadın kelimesinin adı yoktu diyor. Sizin zamanınızda binlerce baş örtülü kadın cezaevlerine girmedi mi? Binlerce bebek cezaevlerine girmedi mi? Yüzlerce hamile kadın cezaevlerine girmedi mi? Yüzlerce lohusa kadın cezaevlerinde hayatını geçirmedi mi? Hangi yüzle kalkıp konuşabiliyorsunuz? Baş örtü kavramına dine karşı en büyük zulmü siz yapıyorsunuz. Din adına yaptığınız fiillerden dolayı bu toplumda dinden soğuma, dinden uzaklaşma, ateistleşme oranı yükseliyor biliyor musunuz? Ateizm Derneği Başkanı ne diyor biliyor musunuz, sağ olsun iktidar sayesinde bizim bir propaganda yapmamıza gerek yok diyor. İşte görüyorsunuz bu üzücü din istismarının sonucu ne olmuştur görüyorsunuz. Bu dine, bu iktidardan daha çok kötülük yapmış bir başka iktidar gelmemiştir. Hala daha eski, bitmiş, tartışması bitmiş olaylar üzerinden kamuoyunu etkileyerek kendi gayri hukuki hallerini gizlemeye çalışıyorlar.”

Ne olmuştu?

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis’te yaptığı konuşmada "Bu ülkede AK Parti gelene kadar 'kadın' kelimesinin adı yoktu Türkiye’de" ifadesiyle tepki çekmiş, eleştirilmişti. Gelen tepkielr üzerine açıklamada bulunan AKP'li Zengin şunları kaydetmişti:

Dün Meclis'te kadın hakları meselesi konuşulurken benim de bir ifadem “kadın dernekleri üzerinden terörü meşrulaştıramazsınız” olmuştu.

Bir tarafta kadın haklarından bahsediyorsunuz ama öbür tarafta kadınları terör örgütünün yüzü haline getiriyorsunuz. Ve devamında da kürsüden AK Parti’ye kadın cinayetlerinden tecavüzden suç ifsad ederek defalarca “tecavüzcü” diyerek aleni ağır hakaret ediyorsunuz, bir kadın Milletvekilimize “kes sesini” diye bağırıyorsunuz.

Tabi bu hakaretlerin karşısında susmamız mümkün değil. Bizatihi Kadın Dernekleri başımızın tacıdır. Fakat hiçbir Kadın veya Genç Derneğinin terörün zeminine tohum atmak için kullanılmasına da müsaade etmeyeceğiz.

Ve PKK’nın katlettiği kadınlarımızın isimleri tek tek aklımızda kazılıyken kadın meselesini en son konuşacak Parti “HDP”dir. Kadın hakları meselesinde kararlılıkla en fazla çalışan gayret gösteren de AK Partidir.

Evet bizler için AK Parti den önce “Kadın kelimesinin anlamı yoktu.” Yaşam hakkı elinden alınmış, yüzde 71’i başörtülü olan kadınlar ancak AK Parti iktidarıyla haklarımızı özgürce yaşamaya başlayabildik.

Eğitim hakkımız sonuna kadar engellendiği gibi mesleğimizi yapmamız ya da seçilme hakkımız da elimizden alınmıştı . Kamusal alanlara dahi giremiyorduk. Durum böyle olunca “kadın kelimesinin adı yoktu” illa Meclis'te ayrıştırarak “başörtülü kadının adı yoktu" mu dememiz gerekiyor?

Tabi bu ızdırabı yaşamayanların bunu anlamasını beklemiyoruz ama asıl acı verici olan karşılaştığımız “nefret suçu”. Konunun dönüp dolaşıp başörtüsü düşmanlığına gelmesi.

Bu zihniyet hiç bitmeyecek. İsteniyor ki bir dönem elimizden alınan yaşam hakkını hiç hatırlatmayalım. Tarihten silinsin gitsin ki pırıl pırıl görünsün geçmişleri. Ama asla böyle olmayacak. Ne unutacağız ne de unutturacağız. Böyle olması gerektiğini yaşadığımız bu son olay bir kez daha gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sözleri nedeniyle sosyal medyadan gelen tepkileri paylaştı.

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