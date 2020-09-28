HDP’li Gergerlioğlu duyurdu: Yazarları arasında Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın da bulunduğu kitap 'sakıncalı' bulundu

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yazarları arasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın da yer aldığı ifade özgürlüğüne ilişkin kitabın "sakıncalı" bulunarak, Diyarbakır Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na alınmadığını açıkladı.

HDP'li Gergerlioğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda yazarları arasında AYM Başkanı Zühtü Arslan, Fikret Başkaya, hukukçular Fikret İlkiz ile Kerem Altıparmak ve gözaltına alınan HDP'li Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in de bulunduğu "İfade Özgürlüğü İlkeler ve Türkiye" isimli kitabın cezaevine alınmadığını duyurdu.

Paylaşımında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nü etiketleyen Gergerlioğlu, "Şu skandala bakar mısınız? Cezaevleri derebeylik mi? Bandrollü, aralarında AYM başkanı Zühtü Arslan'ın da yazarı olduğu bir kitap bu Diyarbakır Kadın Ceza İnfaz Kurumu sakıncalı diyerek bu kitabı vermemiş..! @abdulhamitgul ne diyorsun? @ctekurumsal @adalet_bakanlik" ifadelerini kullandı.