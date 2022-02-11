HDP'li Gergerlioğlu: Çorum Cezaevi'nde kadın koğuşlarını erkek memurlar arıyor, iç çamaşırlarının olduğu dolapları da karıştırıyorlar!

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Çorum Cezaevi'nde kadın koğuşlarını erkek memurların aradığını, iç çamaşırlarının olduğu dolapları da karıştırdığını belirterek Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a, "Hiç mi utanmıyorsunuz, yüzünüz kızarmıyor?" diye sordu.

Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ne rezalet..!? Çorum cezaevinde kadın koğuşlarını erkek memurlar arıyor, iç çamaşırlarının olduğu dolapları da karıştırıyorlar!!! Hiç mi utanmıyorsunuz, yüzünüz kızarmıyor? Bekir Bozdağ yere serilen battaniyeler de toplatılınca mahpuslar hasta olmuş. Daha başka zulmünüz?" ifadesini kullandı.