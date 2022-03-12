HDP'li Gergerlioğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Kürt açılımı yapacaklarsa Bolu Belediyesi'nde işten çıkartılan kadın işe geri alınsın

Bolu Belediyesi'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşan temizlik işçisini işten çıkardığını söyleyen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Diyarbakır'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Gerçek anlamda bir Kürt açılımı yapacaklarsa buyursunlar bu konuya müdahale etsinler" dedi.

Bolu'nun yerel gazetesi Medya 14'e konuşan Gergerlioğlu, Bolu Belediyesi'nde Demirtaş'ın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmasının ardından işten çıkarıldığını söylediği M.Y. için CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, "Gerçek anlamda bir Kürt açılımı yapacaklarsa buyursunlar bu konuya müdahale etsinler. Yoksa bunu sümen altı edecekler. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kadıncağız sadece bir fotoğraf paylaşmış ve neye uğradığını şaşırmış. Belediye tarafından işten atılmış. İşten atılmakla kalmamış bir de sosyal dışlama yaşamış. Evinden çıkamıyor ve terörist diye bakılıyor. Her türlü ağır ve dışlamayı yaşıyor" diye seslendi.

CHP’ye olaya müdahale etme çağrısında bulunan Gergerlioğlu, "Düşünün ki, Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafını paylaşmak başınıza bu kadar iş getirebiliyor ve toplum tarafından da bu kadar dışlanıyorsunuz. Sevgili Demirtaş şu an cezaevinde bu konuda gereken tepkiyi gösteremiyor. Ama biz bu kadına yapılan haksızlığı kınıyoruz ve karşısındayız. Sevgili başkan ve bu kadın kesinlikle yalnız olduğunu düşünmesin. CHP’ye sesleniyorum, bu olaya müdahale edin. Bu kadın işine geri alınsın, bir daha bu tür ayrımcı uygulamalara imza atan CHP’li Bolu Belediye Başkanı böyle bir şeye cesaret edemesin" dedi.

TIKLAYIN - HDP'li Gergerlioğlu: Bolu Belediyesi, Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşan temizlik işçisini işten çıkardı