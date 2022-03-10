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HDP'li Gergerlioğlu: Bolu Belediyesi, Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşan temizlik işçisini işten çıkardı

10 Mart 2022 09:48

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bolu Belediyesi'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşan temizlik işçisi Mahire Yentür'ün işten çıkarıldığını paylaştı. 

Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahire Yentür, bir temizlik işçisi. Kürt vatandaş. Bolu Belediyesi'nden  çıkarıldı. Suçu mu? Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşmak!!! Mahire Yentür'ün mektubu aşağıda. İşten çıkartılmakla kalınmadı, sosyal dışlama da yaşadı! Cevap vermek isteyene kulağımız açıktır." ifadesini kullandı. 

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