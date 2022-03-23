HDP'li Gergerlioğlu: Cezaevinde şüpheli şekilde ölen 20 yaşındaki Kürt siyasi mahpus Şervan Can Güder'e cenaze aracı verilmedi!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda şüpheli şekilde ölen hükümlü Şervan Can Güder için cenaze aracı verilmediğini duyurdu. Gergerlioğlu, Twitter hesabından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı etiketleyerek "Bu insanlık dışı işlere niye imza atıyorsunuz?" sözleriyle tepki gösterdi.

Cenazenin bir kamyonetin arkasında taşındığına dair görüntüleri paylaşan Gergerlioğlu Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bir utancı daha yaşadı! Van F'de şüpheli bir şekilde ölen "kalp krizi"denen 20 yaşındaki Kürt siyasi mahpus Şervan Can Güder'e cenaze aracı verilmedi. Oysa o devletin cezaevinde ölmüştü! " Size yok" dendi! Bu insanlık dışı işlere niye imza atıyorsunuz? @bybekirbozdag"