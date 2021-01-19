HDP'li Gergerlioğlu, Bahçeli'nin Karar yazarlarını hedef almasını Meclis gündemine taşıdı: İçişleri Bakanlığı herhangi bir suç duyurusunda bulanacak mı?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Karar gazetesi yazarlarının isimlerini vererek "MHP'yi hafife almasınlar" sözlerine ilişkin verdiği soru önergesinde, "Gazetecileri hedef gösterdiği iddiası doğru mudur? Eğer böyle bir durum söz konusuysa ilgili gazetecilerin korunması için Bakanlığınız gerekli tedbirleri almış mıdır? Bu atılan tweet sebebiyle Bakanlığınız herhangi bir suç duyurusunda bulanacak mıdır?" diye sordu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Karar Gazetesi yazarlarını hedef göstermesine ilişkin Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması için verilen önergede, Bahçeli’nin Twitter hesabından yaptığı “Karar Gazetesi’nin kiralık köşe yazarları, mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir” şeklindeki ifadeleri hatırlatıldı.

Gergerlioğlu, önergenin devamında şunları kaydetti:

“Bu atılan tweet ne yazık ki 2019 senesinde Devlet Bahçeli’yi yazısında eleştiren Murat İde’nin uğradığı saldırıyı akıllara getirmiştir. Gazeteci Murat İde, Twitter’dan yapılan hedef gösterme sebebiyle darp edilmiştir. Yine son 5 yıla bakıldığında pek çok gazetecinin yazdıkları yazılar sebebiyle ya cezaevinde olduğu ya da darp edildiği de gözden kaçmayan bir gerçektir. Devlet Bahçeli’nin twetleri, basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasından 154’üncü sırada olan Türkiye’de gazetecilere yönelik fiziki linçe davetiye niteliğindedir. En düşük düzeyde bile olsa demokratik kurumların çalıştığı bir ülkede gazetecilerin fiziki linçe maruz kalması kabul edilemez. Devlet Bahçeli’nin açıklamaları gazetecileri doğrudan hedef göstermesi sebebiyle oldukça talihsizdir.”

Gergerlioğlu, Soylu’ya şu soruları yöneltti:

Devlet Bahçeli’nin bu tweet ile gazetecileri hedef gösterdiği iddiası doğru mudur? Eğer böyle bir durum söz konusuysa ilgili gazetecilerin korunması için Bakanlığınız gerekli tedbirleri almış mıdır?

Hedef gösterilmesi sonucu hayatını kaybeden Gazeteci Hrant Dink’in ölüm yıldönümünden bir gün önce gazetecileri hedef gösteren böyle bir tweet atılmasının nasıl bir karşılığı vardır?

Bu atılan tweet sebebiyle Bakanlığınız herhangi bir suç duyurusunda bulanacak mıdır?

İktidara yönelik herhangi bir eleştiride 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 216'ncı Maddesine göre Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik sebebiyle soruşturma açılırken bu olayda açılmamasının hukuki açıklaması nedir?

Bu hedef göstermelerin devam etmemesi için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hesabının askıya alınması için Twitter’a İçişleri Bakanlığının bir başvurusu olacak mıdır?

Yıldıray Oğur 18 Ocak 2021’de Devlet Bahçeli’ye attığı twette: ‘Gün boyu geçmiş olsun mesajı gönderen, "aman dikkat et" diyen herkese teşekkürler. Devlet Bey, bu kadar insan bize neden geçmiş olsun ve dikkat et diyor? Benim bir cevabım yok, sizin bir cevabınız var mı?’ ifadelerini kullanmıştır. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığının bir cevabı var mıdır?

Türkiye’de şiddet içermeyen her düşünceden görüşten insanın barış ve huzur içinde özgür hayat sürebilmesi için İçişleri Bakanlığının herhangi bir çalışması olacak mıdır?”

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile ilgili ilk kez yaptığı açıklamada saldırılardan dolayı partisine yapılan eleştiri ve suçlamalara, "Milliyetçi-Ülkücü Hareket’i tarafı olmadığı saldırılarla ilişkilendirmeye ve yargılamaya cüret etmek terörizmin lügatinden beslenenlerin harcıdır. Aynı zamanda bühtandır, komplodur" diye tepki göstermişti.

MHP lideri, "ABD’deki Başkan değişimiyle eşzamanlı olarak, Serok ve partisinin, aynı şekilde tetikçi köşe yazarlarının hızlandırdığı iftira kampanyaları tesadüfi değil, alçak bir planın mahsulüdür" ifadeleriyle hedef aldığı Karar yazarları Elif Çakır, Yıldıray Oğur ve Taha Akyol'a, "kiralık köşe yazarları" demişti.

TIKLAYIN - Bahçeli, Karar yazarlarının adını verdi: Ülkücüleri saldırılarla ilişkilendirmek komplodur; kiralık köşe yazarları MHP'yi hafife almasınlar